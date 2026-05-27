15:59 27.05.2026
Лантратова рассказала о преступлениях ВСУ в Курской области

Лантратова: свидетельства преступлений ВСУ в Курской области все еще поступают

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В аппарат федерального омбудсмена продолжают поступать свидетельства преступлений ВСУ в Курской области, включая убийства, повешения и мародерство.
  • Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова назвала поведение ВСУ копированием практики нацизма времен Великой Отечественной войны.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Свидетельства преступлений ВСУ в Курской области, в том числе убийств, повешений и мародерства, продолжают поступать в аппарат федерального омбудсмена, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Лантратова на Международном форуме по безопасности напомнила о том, что России в апреле этого года удалось вернуть с Украины последних жителей Курской области, вывезенных в 2024 году в Сумы.
"К нам поступают свидетельства других преступлений - страшные внесудебные казни, убийства, повешения, изнасилования, факты мародерства, разграбления церквей. Кроме того, имеются доказательства, как военнослужащие ВСУ используют клеймо в виде трезубца. Это клеймо вывезено из Курской области, которым пытали людей, которым клеймили наших ребят, причем как живых, так и мертвых", - сказала она.
По словам уполномоченного, такое поведение со стороны Украины - это "копирование практики нацизма" времен Великой Отечественной войны.
Последние семь жителей Курской области, которых удерживали на Украине, были возвращены в Россию 11 апреля. Всего с 2024 года Киев незаконно удерживал 165 курских жителей.
