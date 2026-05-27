Зарплатные предложения для молодежи без опыта выросли вдвое за четыре года​

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Работодатели в России за последние четыре года почти вдвое увеличили зарплатные предложения для молодых специалистов без опыта работы, в среднем им предлагают до 67,8 тысячи рублей, следует из анализа рынка труда сервиса hh.ru, который есть в распоряжении РИА Новости.

"Предлагаемые зарплаты за период с 2022 по 2026 год продемонстрировали рост в 1,7 раза - в среднем до 67,8 тысячи рублей", - говорится в исследовании.

Уточняется, что максимальные предложения для начинающих специалистов выросли с 80,2 до 157 тысяч рублей. При этом минимальная зарплата увеличилась с 23,8 до 39,5 тысячи рублей. Медианная предлагаемая зарплата за четыре года поднялась с 40,8 до 67,8 тысячи рублей.

Кроме того, за этот период изменились зарплатные ожидания и самой молодежи. У юношей желаемый доход вырос с 40,2 до 70,1 тысячи рублей, а у девушек - с 31,7 до 51,4 тысячи рублей.