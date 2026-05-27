04:29 27.05.2026
Зарплатные предложения для молодежи без опыта выросли вдвое за четыре года​

Работодатель проводит собеседование со студенткой. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За последние четыре года работодатели в России увеличили зарплатные предложения для молодых специалистов без опыта работы в 1,7 раза.
  • Средняя предлагаемая зарплата для начинающих специалистов достигла 67,8 тысячи рублей.
  • Зарплатные ожидания молодежи также выросли: у юношей желаемый доход вырос с 40,2 до 70,1 тысячи рублей, а у девушек — с 31,7 до 51,4 тысячи рублей.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Работодатели в России за последние четыре года почти вдвое увеличили зарплатные предложения для молодых специалистов без опыта работы, в среднем им предлагают до 67,8 тысячи рублей, следует из анализа рынка труда сервиса hh.ru, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Предлагаемые зарплаты за период с 2022 по 2026 год продемонстрировали рост в 1,7 раза - в среднем до 67,8 тысячи рублей", - говорится в исследовании.
Уточняется, что максимальные предложения для начинающих специалистов выросли с 80,2 до 157 тысяч рублей. При этом минимальная зарплата увеличилась с 23,8 до 39,5 тысячи рублей. Медианная предлагаемая зарплата за четыре года поднялась с 40,8 до 67,8 тысячи рублей.
Кроме того, за этот период изменились зарплатные ожидания и самой молодежи. У юношей желаемый доход вырос с 40,2 до 70,1 тысячи рублей, а у девушек - с 31,7 до 51,4 тысячи рублей.
Сервисом hh.ru в процессе исследования за первый квартал 2026 года было проанализировано 718,4 тысячи вакансий, за аналогичный период 2022 года - 593,8 тысячи.
