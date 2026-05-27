Патрушев рассказал о ситуации с топливом для полевых работ

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Правительство РФ контролирует доступность топлива для проведения сезонных полевых работ, а для сохранения стабильной ситуации на рынке минеральных удобрений продлено действие специальных регулирующих мер, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на совещании у президента России Владимира Путина.