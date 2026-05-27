Правительство утвердило план государственной языковой политики

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Правительство РФ утвердило план реализации основ государственной языковой политики, он включает 120 мероприятий для сохранения и развития русского языка и языков народов России, а также продвижения русского языка в мире, сообщили в среду в пресс-службе кабмина.

Распоряжение об утверждении плана мероприятий подписал премьер-министр Михаил Мишустин

"В план вошло 120 мероприятий, направленных на сохранение, развитие и поддержку русского языка, государственных языков республик и других языков народов России , а также на продвижение русского языка в мире", - уточнили в пресс-службе.

Первый раздел плана посвящен обеспечению условий для сохранения и развития русского языка и предполагает, в том числе, актуализацию списка нормативных словарей современного русского языка.

Также в этот раздел вошли книжные выставки и просветительские мероприятия, популяризирующие русский язык и литературу, ежегодные студенческие олимпиады по языкознанию и литературоведению, всероссийское тестирование по культуре речи, обучающие онлайн-семинары для сотрудников СМИ по трудным случаям в современном русском литературном языке, отметили в пресс-службе кабмина.

Кроме того, предусмотрены поддержка постановок спектаклей по произведениям русских классиков, создание лабораторий детского и подросткового чтения, а также подкастов с представителями Союза писателей России.

Второй раздел плана нацелен на обеспечение условий для сохранения, поддержки и развития государственных языков республик и других языков народов России.

"В рамках этой работы будет проведен мониторинг состояния и развития языков народов России, разработана единая методология преподавания государственных языков республик и литературы, написанной на таких языках, во взаимосвязи с единой методологией преподавания русского языка и литературы, создана единая государственная линейка школьных учебников по государственным языкам республик России", - указано в сообщении.

Также предполагается сформировать учебно-методическую базу для преподавания родных языков в школах, разработать научно обоснованные критерии включения языков народов России в государственный реестр таких языков, оказывать господдержку социально значимым проектам и выпуску литературы, направленных на сохранение и развитие языков народов России.

В рамках реализации плана издадут двуязычные русско-национальные словари для школ и подготовят материалы для Всемирного атласа языков.

"Кроме того, планируется ежегодно проводить форум, посвященный вопросам языкового многообразия, всероссийские этнодиктанты, всероссийскую премию за сохранение языкового многообразия, тематические фестивали, конкурсы, конференции, научные проекты и исследования, а также мероприятия, посвященные юбилейным датам поэтов, писателей и выдающихся деятелей культуры народов России", - рассказали в пресс-службе.

В третий раздел плана вошли мероприятия, которые позволят создать условия для продвижения и укрепления позиций русского языка в мире.

Министерство просвещения должно будет ежегодно не позднее 1 апреля предоставлять в правительство доклад о ходе реализации плана.