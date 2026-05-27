Рейтинг@Mail.ru
Правительство утвердило план государственной языковой политики - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:09 27.05.2026 (обновлено: 09:50 27.05.2026)
Правительство утвердило план государственной языковой политики

Правительство утвердило план реализации основ государственной языковой политики

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Дом правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство РФ утвердило план реализации основ государственной языковой политики.
  • План включает 120 мероприятий для сохранения и развития русского языка и языков народов России, а также продвижения русского языка в мире.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Правительство РФ утвердило план реализации основ государственной языковой политики, он включает 120 мероприятий для сохранения и развития русского языка и языков народов России, а также продвижения русского языка в мире, сообщили в среду в пресс-службе кабмина.
Распоряжение об утверждении плана мероприятий подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Путин оценил вклад Казахстана в работу организации по русскому языку
26 мая, 22:08
"В план вошло 120 мероприятий, направленных на сохранение, развитие и поддержку русского языка, государственных языков республик и других языков народов России, а также на продвижение русского языка в мире", - уточнили в пресс-службе.
Первый раздел плана посвящен обеспечению условий для сохранения и развития русского языка и предполагает, в том числе, актуализацию списка нормативных словарей современного русского языка.
Также в этот раздел вошли книжные выставки и просветительские мероприятия, популяризирующие русский язык и литературу, ежегодные студенческие олимпиады по языкознанию и литературоведению, всероссийское тестирование по культуре речи, обучающие онлайн-семинары для сотрудников СМИ по трудным случаям в современном русском литературном языке, отметили в пресс-службе кабмина.
Кроме того, предусмотрены поддержка постановок спектаклей по произведениям русских классиков, создание лабораторий детского и подросткового чтения, а также подкастов с представителями Союза писателей России.
Второй раздел плана нацелен на обеспечение условий для сохранения, поддержки и развития государственных языков республик и других языков народов России.
"В рамках этой работы будет проведен мониторинг состояния и развития языков народов России, разработана единая методология преподавания государственных языков республик и литературы, написанной на таких языках, во взаимосвязи с единой методологией преподавания русского языка и литературы, создана единая государственная линейка школьных учебников по государственным языкам республик России", - указано в сообщении.
Город Николаев - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Депутату горсовета на Украине выписали штраф за разговор на русском языке
26 мая, 18:28
Также предполагается сформировать учебно-методическую базу для преподавания родных языков в школах, разработать научно обоснованные критерии включения языков народов России в государственный реестр таких языков, оказывать господдержку социально значимым проектам и выпуску литературы, направленных на сохранение и развитие языков народов России.
В рамках реализации плана издадут двуязычные русско-национальные словари для школ и подготовят материалы для Всемирного атласа языков.
"Кроме того, планируется ежегодно проводить форум, посвященный вопросам языкового многообразия, всероссийские этнодиктанты, всероссийскую премию за сохранение языкового многообразия, тематические фестивали, конкурсы, конференции, научные проекты и исследования, а также мероприятия, посвященные юбилейным датам поэтов, писателей и выдающихся деятелей культуры народов России", - рассказали в пресс-службе.
В третий раздел плана вошли мероприятия, которые позволят создать условия для продвижения и укрепления позиций русского языка в мире.
Министерство просвещения должно будет ежегодно не позднее 1 апреля предоставлять в правительство доклад о ходе реализации плана.
Основы государственной языковой политики России были утверждены указом президента в июле прошлого года.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Путин дал поручения по созданию факультетов русского языка в вузах
4 февраля, 18:26
 
ОбществоРоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала