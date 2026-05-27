На стоянке в Подольске сгорели автобус и фура

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Автобус Hyundai и грузовой автомобиль Iveco сгорели на стоянке в подмосковном Подольске, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"На стоянке возле дома номер 1 на улице Генерала Стрельбицкого в Подольске загорелись автобус Hyundai и грузовик Iveco", - сказал собеседник агентства.
По его словам, общая площадь возгорания составила 16 квадратных метров.
"Автобус и грузовой автомобиль находились на стоянке. Предварительно, пострадавших нет", - заключил собеседник агентства.