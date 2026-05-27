Из-под завалов на месте пожара в Липецке извлекли третьего погибшего

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Липецке произошел пожар в частном жилом доме, здание частично обрушилось.
- В результате взрыва и пожара погибло три человека, включая одного ребенка, спасатели извлекли тела всех погибших из-под завалов.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Спасатели извлекли третьего погибшего из-под завалов на месте пожара в частном доме в Липецке, сообщил региональный главк МЧС.
"Спасатели извлекли из-под завалов тело третьего погибшего", — говорится в сообщении.
Как уточнили спасатели, среди погибших есть один ребенок
Как сообщиал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, сильный пожар начался в частном жилом доме в Липецке накануне вечером, здание частично обрушилось.
Возгорание полностью ликвидировано, работы по разбору конструкций завершены.
По данным прокуратуры, пожар мог начаться из-за взрыва бытового газа. Ведомство взяло установление всех обстоятельств на контроль. Следственный комитет возбудил дело по статье об оказании небезопасных услуг.
Вчера, 21:39