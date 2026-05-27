Рейтинг@Mail.ru
Из-под завалов на месте пожара в Липецке извлекли третьего погибшего - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:40 27.05.2026 (обновлено: 01:44 27.05.2026)
Из-под завалов на месте пожара в Липецке извлекли третьего погибшего

Спасатели извлекли третьего погибшего из-под завалов на месте пожара в Липецке

© ГУ МЧС Липецкой областиТушение пожара в частном доме в Липецке
Тушение пожара в частном доме в Липецке - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© ГУ МЧС Липецкой области
Тушение пожара в частном доме в Липецке
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Липецке произошел пожар в частном жилом доме, здание частично обрушилось.
  • В результате взрыва и пожара погибло три человека, включая одного ребенка, спасатели извлекли тела всех погибших из-под завалов.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Спасатели извлекли третьего погибшего из-под завалов на месте пожара в частном доме в Липецке, сообщил региональный главк МЧС.
"Спасатели извлекли из-под завалов тело третьего погибшего", — говорится в сообщении.
Как уточнили спасатели, среди погибших есть один ребенок
Как сообщиал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, сильный пожар начался в частном жилом доме в Липецке накануне вечером, здание частично обрушилось.
Возгорание полностью ликвидировано, работы по разбору конструкций завершены.
По данным прокуратуры, пожар мог начаться из-за взрыва бытового газа. Ведомство взяло установление всех обстоятельств на контроль. Следственный комитет возбудил дело по статье об оказании небезопасных услуг.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
В Липецке возбудили дело после пожара в доме
Вчера, 21:39
 
ПроисшествияЛипецкРоссияЛипецкая областьИгорь АртамоновМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала