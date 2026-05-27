© ГУ МЧС Липецкой области Тушение пожара в частном доме в Липецке

Из-под завалов на месте пожара в Липецке извлекли третьего погибшего

В результате взрыва и пожара погибло три человека, включая одного ребенка, спасатели извлекли тела всех погибших из-под завалов.

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Спасатели извлекли третьего погибшего из-под завалов на месте пожара в частном доме в Липецке, сообщил региональный главк МЧС.

"Спасатели извлекли из-под завалов тело третьего погибшего", — говорится в сообщении.

Как уточнили спасатели, среди погибших есть один ребенок

Возгорание полностью ликвидировано, работы по разбору конструкций завершены.