Число жертв при пожаре в Лицепке выросло до двух

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Липецке произошел пожар в частном жилом доме, здание частично обрушилось.
- Из-под завалов извлекли тела двух погибших: взрослого и ребенка.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Тело ребенка извлекли из-под завалов на месте пожара в частном доме в Липецке, число жертв выросло до двух человек, сообщает ГУ МЧС по области.
Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что сильный пожар, сопровождаемый хлопком, произошел в частном жилом доме в Липецке, здание частично обрушилось. Прокуратура РФ назвала предварительной причиной пожара взрыв бытового газа. В пресс-службе МЧС информировали о ликвидации открытого горения. По предварительной информации, под завалами могли находиться три человека. Тело одного погибшего достали из-под обломков, оно принадлежит женщине.
"Спасатели нашли и извлекли из-под завалов тело ребенка. На данный момент количество погибших в результате взрыва и пожара в жилом доме в Липецке составляет 2 человека", - говорится в сообщении.
В Липецке возбудили дело после пожара в доме
Вчера, 21:39