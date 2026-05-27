Рейтинг@Mail.ru
В Воронежской области полиция за час нашла ребенка, похищенного с пляжа - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:06 27.05.2026
В Воронежской области полиция за час нашла ребенка, похищенного с пляжа

Полицейские за час нашли похищенного неизвестными с пляжа в Лисках ребенка

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Лисках неизвестные похитили 11-летнего мальчика.
  • Воронежские полицейские за час раскрыли похищение ребенка и задержали 25-летнего парня и 21-летнюю девушку.
  • Похищенного мальчика после оказания психологической помощи передали родителям, а задержанным грозит уголовное дело по статье «похищение человека».
ВОРОНЕЖ, 27 мая - РИА Новости. Воронежские полицейские за час нашли ребенка, похищенного неизвестными с пляжа в Лисках, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По данным полиции, 26 мая неизвестные мужчина и женщина силой посадили в машину и увезли 11-летнего мальчика.
Кресло судьи в зале заседаний суда - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Дело об убийстве девочки на Урале направили в суд спустя 27 лет
24 апреля, 19:06
"Мои коллеги из ОМВД России по Лискинскому району Воронежской области в течение часа раскрыли похищение ребенка, совершенное группой лиц по предварительному сговору", — сообщила Волк в своем Telegram-канале.
Полицейские задержали 25-летнего парня и 21-летнюю девушку, которые в этот момент были пьяны. В квартире, где они находились, обнаружили похищенного мальчика.
"После оказания психологической помощи он передан родителям. Задержанные пояснили, что у них возник конфликт с подростком и они хотели его проучить", — добавила Волк.
Правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ "похищение человека", решается вопрос об избрании меры пресечения.
Обвиняемая в похищении девочки в Смоленске сожительница (справа) в Заднепровский районный суд Смоленска - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Обвиняемая в похищении девочки в Смоленске не призналась
15 мая, 04:16
 
ПроисшествияРоссияЛискинский районВоронежская областьИрина Волк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала