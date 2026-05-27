В Воронежской области полиция за час нашла ребенка, похищенного с пляжа

ВОРОНЕЖ, 27 мая - РИА Новости. Воронежские полицейские за час нашли ребенка, похищенного неизвестными с пляжа в Лисках, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По данным полиции, 26 мая неизвестные мужчина и женщина силой посадили в машину и увезли 11-летнего мальчика.
"Мои коллеги из ОМВД России по Лискинскому району Воронежской области в течение часа раскрыли похищение ребенка, совершенное группой лиц по предварительному сговору", — сообщила Волк в своем Telegram-канале.
Полицейские задержали 25-летнего парня и 21-летнюю девушку, которые в этот момент были пьяны. В квартире, где они находились, обнаружили похищенного мальчика.
"После оказания психологической помощи он передан родителям. Задержанные пояснили, что у них возник конфликт с подростком и они хотели его проучить", — добавила Волк.
Правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ "похищение человека", решается вопрос об избрании меры пресечения.