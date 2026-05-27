В Воронежской области полиция за час нашла ребенка, похищенного с пляжа

Краткий пересказ от РИА ИИ В Лисках неизвестные похитили 11-летнего мальчика.

Воронежские полицейские за час раскрыли похищение ребенка и задержали 25-летнего парня и 21-летнюю девушку.

Похищенного мальчика после оказания психологической помощи передали родителям, а задержанным грозит уголовное дело по статье «похищение человека».

ВОРОНЕЖ, 27 мая - РИА Новости. Воронежские полицейские за час нашли ребенка, похищенного неизвестными с пляжа в Лисках, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным полиции, 26 мая неизвестные мужчина и женщина силой посадили в машину и увезли 11-летнего мальчика.

Полицейские задержали 25-летнего парня и 21-летнюю девушку, которые в этот момент были пьяны. В квартире, где они находились, обнаружили похищенного мальчика.

"После оказания психологической помощи он передан родителям. Задержанные пояснили, что у них возник конфликт с подростком и они хотели его проучить", — добавила Волк.