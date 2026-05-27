- Финский политик Армандо Мема призвал ЕС осудить удар ВСУ по общежитию в Старобельске.
- Армандо Мема раскритиковал ЕС за отсутствие осуждения действий Украины и назвал отношение к трагедии безответственным.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал ЕС осудить удар ВСУ по общежитию в Старобельске.
"Ни единого слова осуждения от лидеров ЕС. Международное право применяется только к западным союзникам или ко всем странам? ЕС должен был иметь смелость и признать, что действия Украины в Луганске неприемлемы. Но теперь, похоже, ЕС хочет любой ценой обострить отношения с Россией", - написал политик в соцсети X.
Политик назвал отношение ЕС к трагедии "безответственным поведением прогнившей насквозь элиты".
В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.