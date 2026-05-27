Пограничники выявили 47 тысяч иностранцев с запретом на въезд в Россию

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Пограничники в 2025 году не дали въехать в Россию 47 тысячам иностранцев, которым это было запрещено, они привлекаются к уголовной или административной ответственности, сообщил первый замдиректора ФСБ РФ - руководитель погранслужбы РФ Владимир Кулишов.

Кроме того, по словам Кулишова, пограничниками в 2025 году задержаны и привлечены к уголовной ответственности свыше 1 тысячи нарушителей госграницы и порядка 60 тысяч лиц, нарушивших ее административно-правовые режимы. Также в пунктах пропуска через госграницу не пропущено 3,8 тысячи иностранцев с недействительными документами.