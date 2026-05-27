Пограничники выявили 47 тысяч иностранцев с запретом на въезд в Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В 2025 году пограничники не дали въехать в Россию 47 тысячам иностранцев, которым въезд был запрещен.
- Более 4 тысяч из этих иностранцев пытались въехать по документам с измененными данными.
- Задержаны и привлечены к уголовной ответственности свыше 1 тысячи нарушителей госграницы и около 60 тысяч лиц, нарушивших ее административно-правовые режимы.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Пограничники в 2025 году не дали въехать в Россию 47 тысячам иностранцев, которым это было запрещено, они привлекаются к уголовной или административной ответственности, сообщил первый замдиректора ФСБ РФ - руководитель погранслужбы РФ Владимир Кулишов.
«
"(В 2025 году. - ред) выявлено свыше 47 тысяч человек, въезд которым в Российскую Федерацию не разрешен, из них более 4 тысяч иностранцев следовали по документам, оформленным на измененные установочные данные", - сказал Кулишов в интервью "Российской газете".
Он отметил, что погранслужбой ФСБ совместно с Генпрокуратурой скорректирована правоприменительная практика в отношении указанных иностранцев, и теперь они могу быть привлечены к уголовной или административной ответственности.
Кроме того, по словам Кулишова, пограничниками в 2025 году задержаны и привлечены к уголовной ответственности свыше 1 тысячи нарушителей госграницы и порядка 60 тысяч лиц, нарушивших ее административно-правовые режимы. Также в пунктах пропуска через госграницу не пропущено 3,8 тысячи иностранцев с недействительными документами.
В Совбезе рассказали об учете нежелательных для пребывания в России лиц
25 ноября 2025, 18:41