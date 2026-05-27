ФСБ предотвратила вывоз из России стратегических товаров на миллиард рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ Пограничники не дали перевезти через границу РФ стратегически важных товаров и грузов на сумму около 1 миллиарда рублей в 2025 году.

Пресечен ввоз свыше 100 тонн санкционной продукции стоимостью свыше 40 миллионов рублей.

Возбуждено 80 уголовных дел по фактам контрабанды наркотических средств, стратегических товаров, оружия, алкогольной продукции, табачных изделий и наличных денежных средств.

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Пограничники не дали перевезти через границу РФ стратегически важных товаров и грузов на сумму около 1 миллиарда рублей в 2025 году, заявил первый заместитель директора - руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.

Стратегические товары - это товары, экспорт которых запрещен или ограничен с целью предотвращения ущерба национальной безопасности государства.

« "Пограничными органами в 2025 году пресечен 21 международный и межрегиональный канал поставок наркотиков, изъято... около 850 килограмм наркотических средств... также стратегически важных товаров и грузов на сумму около 950 миллионов рублей", - рассказал Кулишов в интервью "Российской газете".

Он добавил, что ведомствами также были обнаружены более 190 единиц огнестрельного оружия, свыше 78 килограмм взрывчатых веществ, около 60 самодельных взрывных устройств и более 30 тысяч патронов различного калибра.

Возбуждено 80 уголовных дел по фактам контрабанды наркотических средств, стратегических товаров, оружия, алкогольной продукции, табачных изделий и наличных денежных средств, отметил он.