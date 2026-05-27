ФСБ предотвратила вывоз из России стратегических товаров на миллиард рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пограничники не дали перевезти через границу РФ стратегически важных товаров и грузов на сумму около 1 миллиарда рублей в 2025 году.
- Пресечен ввоз свыше 100 тонн санкционной продукции стоимостью свыше 40 миллионов рублей.
- Возбуждено 80 уголовных дел по фактам контрабанды наркотических средств, стратегических товаров, оружия, алкогольной продукции, табачных изделий и наличных денежных средств.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Пограничники не дали перевезти через границу РФ стратегически важных товаров и грузов на сумму около 1 миллиарда рублей в 2025 году, заявил первый заместитель директора - руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.
Стратегические товары - это товары, экспорт которых запрещен или ограничен с целью предотвращения ущерба национальной безопасности государства.
"Пограничными органами в 2025 году пресечен 21 международный и межрегиональный канал поставок наркотиков, изъято... около 850 килограмм наркотических средств... также стратегически важных товаров и грузов на сумму около 950 миллионов рублей", - рассказал Кулишов в интервью "Российской газете".
Он добавил, что ведомствами также были обнаружены более 190 единиц огнестрельного оружия, свыше 78 килограмм взрывчатых веществ, около 60 самодельных взрывных устройств и более 30 тысяч патронов различного калибра.
Возбуждено 80 уголовных дел по фактам контрабанды наркотических средств, стратегических товаров, оружия, алкогольной продукции, табачных изделий и наличных денежных средств, отметил он.
"Пресечен ввоз свыше 100 тонн санкционной продукции, преимущественно продуктов питания западного производства, стоимостью свыше 40 миллионов рублей. За совершение преступлений экономической направленности, выявленных пограничными органами, осуждено свыше 500 лиц", - добавил глава погранслужбы ФСБ.
