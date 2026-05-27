В ФСБ рассказали о контактах российских и американских пограничников
18:16 27.05.2026 (обновлено: 18:17 27.05.2026)
В ФСБ рассказали о контактах российских и американских пограничников

Кулишов: пограничники РФ и США поддерживают контакты, но без активизации диалога

Военнослужащие пограничной службы ФСБ РФ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пограничники России и США поддерживают контакты.
  • О реальных шагах по активизации двустороннего диалога между пограничниками России и США на данный момент речи не идет.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Пограничники РФ и США поддерживают контакты, но речи об активизации двустороннего диалога между ними сейчас нет, сообщил первый замдиректора ФСБ России - руководитель погранслужбы РФ Владимир Кулишов.
"Поддерживаем контакты с Береговой охраной США. Вместе с тем о реальных шагах, нацеленных на активизацию двустороннего российско-американского диалога по пограничным вопросам, речи сегодня не идет", - сказал Кулишов в интервью "Российской газете" в канун Дня пограничника.
Он добавил, что, несмотря на разногласия, Россия выступает за развитие международного сотрудничества в Арктике в интересах сохранения мира в регионе.
В России 28 мая отмечается День пограничника. В эту дату в 1918 году Совет народных комиссаров РСФСР утвердил декрет об учреждении пограничной охраны при ведомстве Народного комиссара по делам финансов.
РоссияСШААрктикаВладимир КулишовФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
