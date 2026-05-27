В ФСБ рассказали о контактах российских и американских пограничников

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Пограничники РФ и США поддерживают контакты, но речи об активизации двустороннего диалога между ними сейчас нет, сообщил первый замдиректора ФСБ России - руководитель погранслужбы РФ Владимир Кулишов.
"Поддерживаем контакты с Береговой охраной США. Вместе с тем о реальных шагах, нацеленных на активизацию двустороннего российско-американского диалога по пограничным вопросам, речи сегодня не идет", - сказал Кулишов в интервью "Российской газете" в канун Дня пограничника.
В России 28 мая отмечается День пограничника. В эту дату в 1918 году Совет народных комиссаров РСФСР утвердил декрет об учреждении пограничной охраны при ведомстве Народного комиссара по делам финансов.