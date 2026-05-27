Москвичей предупредили о непогоде в среду

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Жителям Москвы стоит быть внимательными на улице в среду из-за непогоды, предупредил столичный комплекс городского хозяйства.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что кратковременные дожди и температура воздуха не выше плюс 14 градусов ожидаются в среду в Москве, за сутки может выпасть до пяти-шести литров воды на квадратный метр.
"По прогнозу синоптиков, в ближайшие часы и до 20.00 27 мая местами в столице ожидаются кратковременный дождь, гроза, возможно усиление порывов ветра. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду", - говорится в сообщении комплекса в канале на платформе "Макс".