Москвичей предупредили о непогоде в среду

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Жителям Москвы стоит быть внимательными на улице в среду из-за непогоды, предупредил столичный комплекс городского хозяйства.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что кратковременные дожди и температура воздуха не выше плюс 14 градусов ожидаются в среду в Москве, за сутки может выпасть до пяти-шести литров воды на квадратный метр.