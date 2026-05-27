Рейтинг@Mail.ru
Москвичей предупредили о непогоде в среду - РИА Новости, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
17:39 27.05.2026 (обновлено: 17:40 03.06.2026)
Москвичей предупредили о непогоде в среду

Москвичей призвали быть внимательными на улице в среду из-за непогоды

© РИА Новости / Александр КряжевПрохожие во время ливня
Прохожие во время ливня - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Прохожие во время ливня
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Жителям Москвы стоит быть внимательными на улице в среду из-за непогоды, предупредил столичный комплекс городского хозяйства.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что кратковременные дожди и температура воздуха не выше плюс 14 градусов ожидаются в среду в Москве, за сутки может выпасть до пяти-шести литров воды на квадратный метр.
"По прогнозу синоптиков, в ближайшие часы и до 20.00 27 мая местами в столице ожидаются кратковременный дождь, гроза, возможно усиление порывов ветра. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду", - говорится в сообщении комплекса в канале на платформе "Макс".
Аномальная жара в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Солнечный город. Какие работы московские коммунальщики проводят летом
10:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваЕвгений ТишковецПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала