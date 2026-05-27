Москвичей предупредили о граде с грозой

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Гроза и град, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду сохранятся в Москве вечером в среду, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
"По уточненному прогнозу синоптиков, до 21.00 27 мая в столице сохранятся сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, местами гроза и град", - говорится в сообщении комплекса на платформе "Макс".
Подчеркивается, что горожанам следует быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.