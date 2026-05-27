Рейтинг@Mail.ru
Синоптики рассказали, когда москвичам ждать потепления - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 27.05.2026 (обновлено: 16:07 27.05.2026)

Синоптики рассказали, когда москвичам ждать потепления

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЛюди во время дождя в Москве
Люди во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Люди во время дождя в Москве
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В Москву вернулись холода, которые скорее характерны для начала осени, нежели для конца весны.
Когда же москвичам ждать потепления? И сколько им еще терпеть осенние холода?

Вторая волна похолодания

На этой неделе столичный регион столкнулся с резким похолоданием. Со вторника столбик термометра не поднимается выше плюс 19 градусов. Рекордная жара, которая была перед этим, пошла на спад к прошедшим выходным.
"Мы потихонечку готовимся к похолоданию. Оно наиболее заметно скажется только в первой половине недели", — рассказал РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
Своего пика похолодание достигнет к концу этой недели. Об этом рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Стартует вторая волна похолодания, которая достигнет апогея к концу новой рабочей недели", — поделился синоптик.
Специалист добавил, что такая резкая смена погодных условий связана с циклоном, который кружит над Белым морем. В понедельник столицу пересек холодный атмосферный фронт.
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкДождливая погода в Москве
Дождливая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Дождливая погода в Москве
В среду в Москве также резко упало атмосферное давление. Оно оказалось на 14-16 единиц ниже нормы.

Москву накрыли дожди с грозами

Помимо серьезного похолодания, столичный регион накрыли дожди с грозами. Они сохранятся до 20:00 вечера среды. Об этом рассказали в пресс-службе столичного главка МЧС России.
"В ближайший час с сохранением до 20 часов 27 мая местами в городе Москве ожидаются кратковременный дождь, гроза", — предупредили в ведомстве.
Из-за ухудшения погоды спасатели советуют автомобилистам заметно снизить скорость, соблюдать дистанцию на дороге и избегать резких маневров — обгонов, перестроений и опережений. Пешеходам рекомендуется держаться подальше от рекламных щитов и неустойчивых конструкций, не прятаться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Мокрый снег в Подмосковье

В свою очередь, жители Московской области могут столкнуться с мокрым снегом. В самой Москве подобного явления не ожидается. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В четверг в тыл циклона задует "костяной" северо-западный ветер и поступит "мешок" арктического воздуха. В сумерках произойдет обрушение температурного фона до плюс двух — плюс пяти, а днем в условиях унылого, пасмурного неба и проливных дождей термометр покажет плюс пять — плюс восемь — такой цепкий холод обычно бывает в октябре", — прогнозирует синоптик.
Синоптики предупреждают, что под утро 28 мая на севере и северо-западе Московской области пойдет мокрый снег, который будет таять на лету. Аналогичные осадки ожидаются и в соседних регионах.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСнегопад
Снегопад - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Снегопад
Одновременно с этим в среду на юге Подмосковья фиксируются ливни с градом.

Когда ждать относительного тепла

Синоптики предсказали, когда в Москву вернется теплая погода. Жара ожидается только в начале лета. Об этом РИА Новости рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Следующая волна относительно теплой погоды в Москве ожидается только в начале лета, температура воздуха будет близка к климатической норме", — уточнила специалист.
Метеоролог также отметила, что рекордная жара, с которой столкнулись москвичи на прошлой неделе, негативно сказалась на здоровье многих людей.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала