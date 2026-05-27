Синоптики рассказали, когда москвичам ждать потепления

Люди во время дождя в Москве

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В Москву вернулись холода, которые скорее характерны для начала осени, нежели для конца весны.

Когда же москвичам ждать потепления? И сколько им еще терпеть осенние холода?

Вторая волна похолодания

На этой неделе столичный регион столкнулся с резким похолоданием. Со вторника столбик термометра не поднимается выше плюс 19 градусов. Рекордная жара, которая была перед этим, пошла на спад к прошедшим выходным.

"Мы потихонечку готовимся к похолоданию. Оно наиболее заметно скажется только в первой половине недели", — рассказал РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Своего пика похолодание достигнет к концу этой недели. Об этом рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Стартует вторая волна похолодания, которая достигнет апогея к концу новой рабочей недели", — поделился синоптик.

Специалист добавил, что такая резкая смена погодных условий связана с циклоном, который кружит над Белым морем. В понедельник столицу пересек холодный атмосферный фронт.

В среду в Москве также резко упало атмосферное давление. Оно оказалось на 14-16 единиц ниже нормы.

Москву накрыли дожди с грозами

Помимо серьезного похолодания, столичный регион накрыли дожди с грозами. Они сохранятся до 20:00 вечера среды. Об этом рассказали в пресс-службе столичного главка МЧС России.

"В ближайший час с сохранением до 20 часов 27 мая местами в городе Москве ожидаются кратковременный дождь, гроза", — предупредили в ведомстве.

Из-за ухудшения погоды спасатели советуют автомобилистам заметно снизить скорость, соблюдать дистанцию на дороге и избегать резких маневров — обгонов, перестроений и опережений. Пешеходам рекомендуется держаться подальше от рекламных щитов и неустойчивых конструкций, не прятаться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Мокрый снег в Подмосковье

В свою очередь, жители Московской области могут столкнуться с мокрым снегом. В самой Москве подобного явления не ожидается. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В четверг в тыл циклона задует "костяной" северо-западный ветер и поступит "мешок" арктического воздуха. В сумерках произойдет обрушение температурного фона до плюс двух — плюс пяти, а днем в условиях унылого, пасмурного неба и проливных дождей термометр покажет плюс пять — плюс восемь — такой цепкий холод обычно бывает в октябре", — прогнозирует синоптик.

Синоптики предупреждают, что под утро 28 мая на севере и северо-западе Московской области пойдет мокрый снег, который будет таять на лету. Аналогичные осадки ожидаются и в соседних регионах.

Одновременно с этим в среду на юге Подмосковья фиксируются ливни с градом.

Когда ждать относительного тепла

Синоптики предсказали , когда в Москву вернется теплая погода. Жара ожидается только в начале лета. Об этом РИА Новости рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"Следующая волна относительно теплой погоды в Москве ожидается только в начале лета, температура воздуха будет близка к климатической норме", — уточнила специалист.