Синоптик рассказала о погоде на юге Московской области

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Ливни с градом фиксируются на юге Московской области в среду, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
На фото, опубликованном в канале синоптика, видно, что в результате града даже образовался небольшой снежный покров.
"На юге Подмосковья развивается грозовая деятельность. Верхняя граница кучевой облачности достигает 10 километров. Ливни местами сопровождаются градом", - написала Позднякова к фото.