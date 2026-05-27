Подворье монастыря под Астраханью, где нашли бруцеллез, временно закрыли
14:40 27.05.2026
Подворье монастыря под Астраханью, где нашли бруцеллез, временно закрыли

В Астраханской области временно закрыли подворье монастыря, где нашли бруцеллез

Козы. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подворье монастыря в Камызякском районе Астраханской области временно закрыли из-за обнаружения бруцеллеза.
  • Семь церковнослужителей и прихожан заболели бруцеллезом после употребления сырого козьего молока, все госпитализированы, в селе введен карантин на 30 дней.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая - РИА Новости, Юлия Насулина. Подворье монастыря в Камызякском районе Астраханской области, где обнаружили бруцеллез, временно закрыто, сообщил РИА Новости представитель администрации сельсовета, на территории которого находится подворье.
В понедельник управление Роспотребнадзора по региону сообщало о заболевании бруцеллезом семи церковнослужителей и прихожан, которые пили сырое козье молоко из подсобного хозяйства одного из монастырей Астраханской области. Все заболевшие были госпитализированы. В селе, где расположен монастырь, на 30 дней введен карантин.
"Сейчас все еще закрыто, месяц не прошел", - сказал собеседник агентства, добавив, что на территории подворья проводятся санитарные мероприятия.
Бруцеллез - инфекционно-аллергическое, зоонозное заболевание, вызываемое бактериями рода Brucella, передающееся от больных, преимущественно, сельскохозяйственных животных человеку. От человека к человеку инфекция не передается. Основными источниками бруцеллезной инфекции для человека являются сельскохозяйственные животные - овцы, козы, крупный рогатый скот, свиньи.
