Подворье монастыря под Астраханью, где нашли бруцеллез, временно закрыли

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая - РИА Новости, Юлия Насулина. Подворье монастыря в Камызякском районе Астраханской области, где обнаружили бруцеллез, временно закрыто, сообщил РИА Новости представитель администрации сельсовета, на территории которого находится подворье.

В понедельник управление Роспотребнадзора по региону сообщало о заболевании бруцеллезом семи церковнослужителей и прихожан, которые пили сырое козье молоко из подсобного хозяйства одного из монастырей Астраханской области . Все заболевшие были госпитализированы. В селе, где расположен монастырь, на 30 дней введен карантин.

"Сейчас все еще закрыто, месяц не прошел", - сказал собеседник агентства, добавив, что на территории подворья проводятся санитарные мероприятия.