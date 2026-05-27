Подворье монастыря под Астраханью, где нашли бруцеллез, временно закрыли

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая - РИА Новости, Юлия Насулина. Подворье монастыря в Камызякском районе Астраханской области, где обнаружили бруцеллез, временно закрыто, сообщил РИА Новости представитель администрации сельсовета, на территории которого находится подворье.
В понедельник управление Роспотребнадзора по региону сообщало о заболевании бруцеллезом семи церковнослужителей и прихожан, которые пили сырое козье молоко из подсобного хозяйства одного из монастырей Астраханской области. Все заболевшие были госпитализированы. В селе, где расположен монастырь, на 30 дней введен карантин.
"Сейчас все еще закрыто, месяц не прошел", - сказал собеседник агентства, добавив, что на территории подворья проводятся санитарные мероприятия.
Бруцеллез - инфекционно-аллергическое, зоонозное заболевание, вызываемое бактериями рода Brucella, передающееся от больных, преимущественно, сельскохозяйственных животных человеку. От человека к человеку инфекция не передается. Основными источниками бруцеллезной инфекции для человека являются сельскохозяйственные животные - овцы, козы, крупный рогатый скот, свиньи.
21 августа 2025, 03:37