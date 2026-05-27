Почти 165 тысяч больничных закрыли жители Подмосковья через "Макс"

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Жители Подмосковья закрыли почти 165 тысяч больничных через чат-бота Денис в мессенджере "Макс" с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В регионе жители могут закрыть больничный лист без очного посещения поликлиники, сделать это можно с помощью телемедицинской консультации. Такая функция доступна через чат-бота Денис в мессенджере "Макс". Чтобы воспользоваться услугой, нужно иметь прикрепление к поликлинике Минздрава Подмосковья.

"Для закрытия больничного листа пациенту достаточно иметь доступ в интернет. На телемедицинской консультации врач проведет опрос пациента, убедится в отсутствии жалоб и состоянии здоровья, после чего оформит закрытие листка нетрудоспособности. С начала года с помощью чат-бота в мессенджере MAX жители Подмосковья закрыли почти 165 тысяч больничных", – отметил заместитель председателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.