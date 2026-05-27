ИИ проверил более 3,4 млн документов на регпортале Подмосковья

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Искусственный интеллект проверил более 3,4 миллиона заявлений на регпортале Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Документы были проверены в 1,7 миллиона заявлениях. Также ИИ внедрен в 321 услугу на портале.

"Пользователи регпортала стали получать меньше отказов из-за некорректных документов или неполного комплекта. Все благодаря тому, что ИИ проверяет документы еще до отправки заявления. Таким образом, более 90% недочетов устраняют еще до того, как обращение попадет в ведомство", – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.

ИИ проверяет документы, прикрепленные к онлайн-заявлениям. Если файл верный, то система отмечает его зеленой галочкой. ИИ-технология распознает более 700 видов документов. Среди них: свидетельство о рождении, вид на жительство, доверенность, договор купли-продажи, банковские выписки, товарные накладные и многие другие.

Помощь ИИ не ограничивается поддержкой заявителей на этапе подачи обращений – нейросеть значительно снижает нагрузку на сотрудников ведомств. Раньше проверка одного заявления занимала почти пять минут: специалисту приходилось вручную открывать каждый файл, чтобы убедиться в его соответствии. Теперь эту работу выполняет ИИ. Сотруднику достаточно лишь проверить комплектность документов и зарегистрировать заявление.