В Подмосковье мужчина оказался в СИЗО, взяв кредит по поддельным документам

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Видновский горсуд Подмосковья отправил в СИЗО местного жителя за хищение средств, взятых у банка по поддельным документам якобы на строительство дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

По версии следствия, мужчина предоставил в банк поддельные документы, содержащие заведомо ложные сведения о месте работы, должности, размере дохода и финансовом положении. Он заключил кредитный договор на строительство жилого дома с одновременной покупкой земельного участка на общую сумму свыше 10,1 миллиона рублей.

На деле же гражданин распорядился деньгами иначе. Уголовное дело было возбуждено по статье УК РФ об особо крупном мошенничестве в сфере кредитования.