В Подмосковье мужчина оказался в СИЗО, взяв кредит по поддельным документам
10:43 27.05.2026
В Подмосковье мужчина оказался в СИЗО, взяв кредит по поддельным документам

Жителя Подмосковья отправили в СИЗО за кредит, взятый по поддельным документам

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Видновский горсуд Подмосковья отправил в СИЗО местного жителя за хищение средств, взятых у банка по поддельным документам якобы на строительство дома.
  • Мужчина предоставил в банк поддельные документы и заключил кредитный договор на сумму свыше 10,1 миллиона рублей.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Видновский горсуд Подмосковья отправил в СИЗО местного жителя за хищение средств, взятых у банка по поддельным документам якобы на строительство дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
По версии следствия, мужчина предоставил в банк поддельные документы, содержащие заведомо ложные сведения о месте работы, должности, размере дохода и финансовом положении. Он заключил кредитный договор на строительство жилого дома с одновременной покупкой земельного участка на общую сумму свыше 10,1 миллиона рублей.
На деле же гражданин распорядился деньгами иначе. Уголовное дело было возбуждено по статье УК РФ об особо крупном мошенничестве в сфере кредитования.
"Видновский суд избрал Малову П.А. меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - уточнили в пресс-службе.
