17:38 27.05.2026 (обновлено: 18:05 27.05.2026)
Волков ярко высказался о переходе Ковалева к Плющенко

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Артем Ковалев перешел в группу Евгения Плющенко.
  • По словам Александра Волкова, спортсмен принял это решение, потому что захотел попробовать нечто новое.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший тренер российского фигуриста Артема Ковалева Александр Волков заявил РИА Новости, что спортсмен принял решение перейти в группу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, потому что захотел попробовать нечто новое.
Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что 22-летний фигурист перешел в группу Плющенко. В среду спортсмен провел первую тренировку в новой команде.
«
"Парень, а точнее уже не парень, а мужчина принял такое решение. Он с Женей раньше работал, во времена, когда мы работали у Плющенко вместе. Он решил попробовать что-то другое. Почему он так решил – лучше спросить у него, я тут за него ответить не смогу", - сказал Волков.
Ковалев на протяжении большей части карьеры тренировался под руководством Волкова. С 2018 по 2021 год специалист работал в "Ангелах Плющенко". Фигурист является бронзовым призером первенства России и серебряным - Финала Гран-при страны среди юниоров. Его лучший результат на взрослых чемпионатах России – пятое место (сезон-2022/23), в прошлом сезоне он стал 12-м.
