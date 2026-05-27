Британский певец Jay Sean впервые даст концерты в Москве

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Британский певец и композитор Jay Sean, известный своими хитами Ride it, Down и Tonight, впервые даст два сольных концерта в Москве 17 и 18 декабря, сообщили РИА Новости в концертном агентстве Say Agency.

"Британский певец и композитор Jay Sean напомнит каждому, где они были в 2009-м, заставит плакать и радоваться, потом снова плакать и снова радоваться. Переговоры с артистом и его командой прошли успешно, и мы готовы официально анонсировать два концерта в Москве - 17 и 18 декабря в концертном зале "Москва", - сообщили в агентстве.

Как отметила в беседе с РИА Новости гендиректор концертного агентства Анна Субчева, у артиста огромная база поклонников в России , а Say Agency внимательно прислушивается к запросам аудитории.

"Мы вышли на тяжелые переговоры, которые длились восемь месяцев из-за сильной занятости и плотного графика певца, так как не могли подобрать дату выступлений. Сегодня мы объявляем о старте продаж билетов и вовсю готовимся к двум концертам в концертном зале "Москва", которые пройдут 17 и 18 декабря. Артисту мы хотим показать самую настоящую русскую зиму и как столицу красиво украсят перед Новым годом", - добавила она.