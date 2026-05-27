"Зенит" сыграет против "Нефтчи" в Санкт-Петербурге
12:08 27.05.2026 (обновлено: 12:14 27.05.2026)
"Зенит" сыграет против "Нефтчи" в Санкт-Петербурге

Футболисты "Зенита" и "Нефтчи" проведут товарищеский матч в Петербурге в июле

  • «Зенит» и «Нефтчи» проведут товарищеский матч 8 июля на домашнем стадионе «Зенита» в Санкт-Петербурге.
  • Оба клуба являются действующими чемпионами своих национальных лиг.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Петербургский "Зенит" и "Нефтчи" из Ферганы проведут товарищеский матч, сообщается на официальном сайте узбекистанского футбольного клуба.
Встреча состоится 8 июля на домашнем стадионе "Зенита" в Санкт-Петербурге.
Оба клуба являются действующими чемпионами своих национальных лиг. В текущем сезоне "Нефтчи" после 11 туров возглавляет турнирную таблицу чемпионата Узбекистана, набрав 28 очков.
Санкт-ПетербургУзбекистанЗенитНефтчи (Баку)Спорт
 
