Членство в ЕАЭС стабильно дает Армении прирост ВВП, заявил Песков
12:57 27.05.2026 (обновлено: 13:26 27.05.2026)
Членство в ЕАЭС стабильно дает Армении прирост ВВП, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Членство в ЕАЭС стабильно дает Еревану прирост ВВП, заявил Песков.
  • Он отметил, что вопрос о возможных дивидендах от евроинтеграции должны решать сами армяне.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) стабильно дает Армении прирост ВВП, может ли гарантировать такие дивиденды евроинтеграция – решать самим армянам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что членство в Евросоюзе для многих стран остается несбывающейся мечтой, и пример Турции это подтверждает.
"Хотя тоже всегда нужно задаваться вопросом - "мечта ли это?". Не нам судить, какие дивиденды может дать евроинтеграция Армении. Но именно мы можем констатировать те дивиденды, которые Армения получает от членства в ЕАЭС. Это стабильно несколько процентных пунктов ежегодного развития, повышения ВВП страны - это ЕАЭС. Будет ли это обеспечивать ЕС - наверное, это уже решать самим армянам, а не нам", - сказал Песков.
Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле 2025 года принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, хотя само объединение не предлагало стране членство.
Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном 1 апреля отметил, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению. Помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что власти Армении пытаются усидеть на двух стульях, но это идет во вред развитию двусторонних отношений с РФ. Путин 9 мая предложил обсудить вопрос о планах Армении по ЕС на очередном саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
