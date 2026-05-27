Песков назвал заботу о ЕАЭС безусловным приоритетом для России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков назвал безусловным приоритетом для России заботу о ЕАЭС.
- Он отметил выгоды для Армении от членства в ЕАЭС, такие как стабильное ежегодное развитие и повышение ВВП страны.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал безусловным приоритетом для РФ заботу о ЕАЭС.
"Будет ли это обеспечивать ЕС? Ну, наверное, это уже решать самим армянам, а не нам. А нам надо заботиться о нашей интеграции, о Евразийском союзе. Для нас это главное, и для нас это приоритет безусловный", - сказал Песков журналистам.