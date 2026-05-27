12:27 27.05.2026 (обновлено: 12:38 27.05.2026)
Песков назвал заботу о ЕАЭС безусловным приоритетом для России

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков назвал безусловным приоритетом для России заботу о ЕАЭС.
  • Он отметил выгоды для Армении от членства в ЕАЭС, такие как стабильное ежегодное развитие и повышение ВВП страны.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал безусловным приоритетом для РФ заботу о ЕАЭС.
Комментируя планы Армении по вступлению в ЕС, Песков отметил те выгоды, которые Ереван получает от членства в ЕАЭС. Среди них стабильное ежегодное развитие и повышение ВВП страны на несколько процентных пунктов.
"Будет ли это обеспечивать ЕС? Ну, наверное, это уже решать самим армянам, а не нам. А нам надо заботиться о нашей интеграции, о Евразийском союзе. Для нас это главное, и для нас это приоритет безусловный", - сказал Песков журналистам.
Подсчитано, чем обернется для Армении выход из ЕАЭС
Вчера, 06:03
 
РоссияЕвразийский экономический союзАрменияДмитрий ПесковЕреванЕвросоюз
 
 
