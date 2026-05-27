12:19 27.05.2026 (обновлено: 12:42 27.05.2026)
Льгота на поставки газа для Армении идет за счет России, заявил Песков

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что льгота на поставки газа для Армении идет за счет России.
  • По его словам, это помощь России братской стране.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Льгота на поставки газа для Армении идет за счет России, это российская помощь братской стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Льгота всегда за чей-то счет. То есть та льгота, которую получают армяне, это всегда за чей-то счет, это не с неба. Это за счет Российской Федерации. Это действительно наш вклад в развитие Армении в связи с тем, что это армянский народ, наш братский народ. Это страна братская, она была и останется братской, но это за наш счет", - сказал Песков журналистам.
"Давайте называть вещи своими именами - это наша помощь Армении", - добавил пресс-секретарь президента России.
СМИ: Россия рассматривает вариант денонсации соглашения с Арменией о газе
Вчера, 00:18
 
АрменияРоссияДмитрий Песков
 
 
