Песков назвал отношения Путина и Токаева особыми

Краткий пересказ от РИА ИИ
- У президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева особые личные отношения, которые позволяют продуктивно обсуждать двусторонние вопросы, сообщил Дмитрий Песков.
- Путин посетит Казахстан с государственным визитом 27–29 мая.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева особые личные отношения, которые позволяют продуктивно обсуждать двусторонние вопросы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"У них особые личные отношения, которые позволяют весьма конструктивно, продуктивно и откровенно обсуждать самые насущные вопросы и двусторонних отношений, и международной повестки", - сказал Песков журналистам.