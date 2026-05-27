Рейтинг@Mail.ru
Пентагон отчитался о числе жертв операции против Ирана - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:23 27.05.2026
Пентагон отчитался о числе жертв операции против Ирана

Пентагон: число жертв операции США против Ирана достигло 14 человек

© AP Photo / Francisco SecoПоследствия израильского авиаудара в Иране
Последствия израильского авиаудара в Иране - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© AP Photo / Francisco Seco
Последствия израильского авиаудара в Иране
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число жертв американской операции против Ирана «Эпическая ярость» возросло до 14, согласно данным Пентагона.
  • Погибший, смерть которого привела к увеличению числа жертв до 14, служил в сухопутных войсках и скончался в мае 2026 года, его смерть классифицирована как «небоевая».
ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. Число жертв американской операции против Ирана "Эпическая ярость", которую США официально завершили, возросло до 14, следует из данных Пентагона, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее в военном ведомстве США официально сообщали о 13 погибших в ходе операции "Эпическая ярость". При этом официально она завершена: президент США Дональд Трамп уведомил об этом конгресс. Последние удары США по Ирану произошли ранее на этой неделе.
Теперь же, по состоянию на вторник по вашингтонскому времени, "Система анализа потерь в обороне" Пентагона сообщает о 14 погибших. Неясно, как именно, когда и кто конкретно умер – официально об этом не сообщается.
При этом указано, что новая смерть – "небоевая", погибший служил в сухопутных войсках и скончался в мае 2026 года.
РИА Новости направило запрос в Пентагон.
Флаги США и Ирана - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
МИД Ирана обвинил США в нарушении перемирия
26 мая, 14:38
 
В миреСШАИранДональд ТрампМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала