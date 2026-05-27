Пентагон отчитался о числе жертв операции против Ирана

ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. Число жертв американской операции против Ирана "Эпическая ярость", которую США официально завершили, возросло до 14, следует из данных Пентагона, с которыми ознакомилось РИА Новости.

При этом указано, что новая смерть – "небоевая", погибший служил в сухопутных войсках и скончался в мае 2026 года.