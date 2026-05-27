Пентагон отчитался о числе жертв операции против Ирана

- Число жертв американской операции против Ирана «Эпическая ярость» возросло до 14, согласно данным Пентагона.
- Погибший, смерть которого привела к увеличению числа жертв до 14, служил в сухопутных войсках и скончался в мае 2026 года, его смерть классифицирована как «небоевая».
ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. Число жертв американской операции против Ирана "Эпическая ярость", которую США официально завершили, возросло до 14, следует из данных Пентагона, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее в военном ведомстве США официально сообщали о 13 погибших в ходе операции "Эпическая ярость". При этом официально она завершена: президент США Дональд Трамп уведомил об этом конгресс. Последние удары США по Ирану произошли ранее на этой неделе.
Теперь же, по состоянию на вторник по вашингтонскому времени, "Система анализа потерь в обороне" Пентагона сообщает о 14 погибших. Неясно, как именно, когда и кто конкретно умер – официально об этом не сообщается.
При этом указано, что новая смерть – "небоевая", погибший служил в сухопутных войсках и скончался в мае 2026 года.
РИА Новости направило запрос в Пентагон.
