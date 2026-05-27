Рейтинг@Mail.ru
Средняя пенсия летчиков-испытателей в России за три года выросла - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:51 27.05.2026
Средняя пенсия летчиков-испытателей в России за три года выросла

РИА Новости: пенсия летчиков-испытателей за три года выросла на 40 тысяч рублей

© РИА Новости / Павел ЛисицынПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средний размер пенсии летчиков-испытателей в России за три года вырос на 39 260 рублей.
  • В апреле 2026 года средняя пенсия летчиков-испытателей составила 174 187 рублей.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Средний размер пенсии летчиков-испытателей в России за три года вырос почти на 40 тысяч рублей, следует из данных Социального фонда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным Соцфонда, средний размер пенсионного обеспечения летчиков-испытателей за три года вырос на 39 260 рублей. В апреле 2026 года их средняя пенсия составила 174 187 рублей. В аналогичный период 2023 года летчики-испытатели получали 134 927 рублей.
Средний размер пенсии работающих летчиков-испытателей в апреле этого года составил 154 781 рубль, а неработающих - 181 152 рубля. Численность таких граждан находится на уровне одной тысячи человек. ​
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Россиянам объяснили, какую пенсию можно унаследовать
02:17
 
Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала