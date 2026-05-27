Россиянам объяснили, какую пенсию можно унаследовать

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. После смерти пенсионера его родственники могут получить невыплаченную пенсию, доплаты к ней, а в некоторых случаях — остаток накопительной части. Об этом агентству “Прайм” рассказал адвокат Владимир Шапенко.
"Накопительная пенсия — это надбавка к страховой пенсии. Остаток накоплений можно унаследовать, если пенсионер оформил срочное получение накопительной части. Если же он выбрал бессрочное оформление, родственники не смогут претендовать на остаток", — пояснил эксперт.
По словам Шапенко, начисленную, но не выплаченную пенсию могут получить нетрудоспособные члены семьи, проживавшие с умершим. В случае с военными пенсионерами средства выдаются родственникам, организовавшим похороны, без включения в наследство.
Информацию о пенсионных накоплениях можно узнать в Социальном фонде или в негосударственном пенсионном фонде, где они хранились. Если в накоплениях участвовал материнский капитал, правопреемниками могут быть только супруг или дети умершего, заключил адвокат.