Россиянам объяснили, какую пенсию можно унаследовать - РИА Новости, 27.05.2026
02:17 27.05.2026
Россиянам объяснили, какую пенсию можно унаследовать

Адвокат Шапенко: после смерти пенсионера наследники могут получить часть пенсии

© РИА Новости / Максим Блинов | Пенсионное удостоверение
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После смерти пенсионера его родственники могут получить невыплаченную пенсию, доплаты к ней, а в некоторых случаях — остаток накопительной части.
  • Остаток накопительной пенсии можно унаследовать, если пенсионер оформил ее срочное получение, при бессрочном оформлении остаток не передается родственникам.
  • Информацию о пенсионных накоплениях можно узнать в Социальном фонде или в негосударственном пенсионном фонде, где они хранились.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. После смерти пенсионера его родственники могут получить невыплаченную пенсию, доплаты к ней, а в некоторых случаях — остаток накопительной части. Об этом агентству “Прайм” рассказал адвокат Владимир Шапенко.
«
"Накопительная пенсия — это надбавка к страховой пенсии. Остаток накоплений можно унаследовать, если пенсионер оформил срочное получение накопительной части. Если же он выбрал бессрочное оформление, родственники не смогут претендовать на остаток", — пояснил эксперт.
По словам Шапенко, начисленную, но не выплаченную пенсию могут получить нетрудоспособные члены семьи, проживавшие с умершим. В случае с военными пенсионерами средства выдаются родственникам, организовавшим похороны, без включения в наследство.
Информацию о пенсионных накоплениях можно узнать в Социальном фонде или в негосударственном пенсионном фонде, где они хранились. Если в накоплениях участвовал материнский капитал, правопреемниками могут быть только супруг или дети умершего, заключил адвокат.
