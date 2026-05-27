Патрушев рассказал Путину, каким будет урожай в этом году

Краткий пересказ от РИА ИИ В России засеяли больше половины всех необходимых площадей, заявил Дмитрий Патрушев.

Власти развивают льготный лизинг и расширяют сеть машинно-технологических станций.

С 2022 года обеспеченность отечественными семенами выросла с 60 до 70 процентов.

Динамика производства в животноводстве соответствует уровню прошлого года.

В этом сельхозсезоне Россия планирует направить за границу 60 миллионов тонн зерновых.

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Несмотря на плохую погоду, в российских регионах засеяли больше половины всех необходимых площадей, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании у Владимира Путина.

« "Аграрии используют все возможные погодные окна, чтобы наверстать темпы. <...> По планам, в 2026 году общая площадь сева должна составить 83 миллиона гектаров. <...> (По итогам 2025-го. — Прим. ред.) в нормальном состоянии сохранилось 97 процентов посевов. Это хорошая база под урожай". Дмитрий Патрушев Вице-премьер Вице-премьер

Для поддержки сельхозпроизводителей власти развивают льготный лизинг: объемы поставок по нему почти в 1,5 раза превысили прошлогодние. В этих же целях расширяется сеть машинно-технологических станций.

В целом АПК продолжает переход на российскую селекцию: с 2022-го обеспеченность отечественными семенами выросла с 60 до 70 процентов. А по некоторым культурам — сахарная свекла, подсолнечник и рапс — произошел значительный прорыв, подчеркнул замглавы правительства.

Он также доложил президенту о стабилизации ситуации с заболеваниями скота в некоторых регионах.

« "Динамика производства в животноводстве соответствует уровню прошлого года. То же самое касается и выпуска готовой продукции. Таким образом, внутренний рынок полностью обеспечен продовольствием". Дмитрий Патрушев Вице-премьер Вице-премьер