Патрушев рассказал Путину, каким будет урожай в этом году
11:49 27.05.2026 (обновлено: 13:14 27.05.2026)
Патрушев рассказал Путину, каким будет урожай в этом году

Патрушев: в России засеяли больше половины всех необходимых площадей

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России засеяли больше половины всех необходимых площадей, заявил Дмитрий Патрушев.
  • Власти развивают льготный лизинг и расширяют сеть машинно-технологических станций.
  • С 2022 года обеспеченность отечественными семенами выросла с 60 до 70 процентов.
  • Динамика производства в животноводстве соответствует уровню прошлого года.
  • В этом сельхозсезоне Россия планирует направить за границу 60 миллионов тонн зерновых.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Несмотря на плохую погоду, в российских регионах засеяли больше половины всех необходимых площадей, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании у Владимира Путина.
"Аграрии используют все возможные погодные окна, чтобы наверстать темпы. <...> По планам, в 2026 году общая площадь сева должна составить 83 миллиона гектаров. <...> (По итогам 2025-го. — Прим. ред.) в нормальном состоянии сохранилось 97 процентов посевов. Это хорошая база под урожай".

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев
Для поддержки сельхозпроизводителей власти развивают льготный лизинг: объемы поставок по нему почти в 1,5 раза превысили прошлогодние. В этих же целях расширяется сеть машинно-технологических станций.
В целом АПК продолжает переход на российскую селекцию: с 2022-го обеспеченность отечественными семенами выросла с 60 до 70 процентов. А по некоторым культурам — сахарная свекла, подсолнечник и рапс — произошел значительный прорыв, подчеркнул замглавы правительства.
Он также доложил президенту о стабилизации ситуации с заболеваниями скота в некоторых регионах.
"Динамика производства в животноводстве соответствует уровню прошлого года. То же самое касается и выпуска готовой продукции. Таким образом, внутренний рынок полностью обеспечен продовольствием".
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев
Кроме того, выросли поставки зарубежным партнерам: экспортная выручка почти на четверть превысила уровень аналогичного периода прошлого года. Ожидается, что в этом сельхозсезоне Россия направит за границу 60 миллионов тонн зерновых, добавил вице-премьер.
