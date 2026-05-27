Пашинян пообещал утопить своих политических противников в черной икре

ЕРЕВАН, 27 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал своим политическим противникам, которые, по его словам, находясь у власти, воровали у народа, чтобы лакомиться черной икрой, утопить их в этом деликатесе.
Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня.
"Я ем пирожки, потому что я обычный гражданин Армении... И я говорю: на этих (парламентских -ред.) выборах те, кто ест пирожки, должны выбирать тех, кто ест пирожки, а те, кто ест картошку, должны выбирать тех, кто ест картошку", - заявил Пашинян в ходе встречи с избирателями.
При этом он начал утверждать, что до его прихода к власти в 2018 году пенсионеры в Армении на минимальную пенсию не могли себе позволить ни пирожки, ни картошку.
"Вы воровали у пенсионеров, чтобы жрать черную икру. Мы вас утопим в вашей черной икре", - заявил Пашинян, обращаясь к политическим противникам.