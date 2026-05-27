Рейтинг@Mail.ru
Пашинян пообещал утопить своих политических противников в черной икре - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:26 27.05.2026
Пашинян пообещал утопить своих политических противников в черной икре

Пашинян пообещал утопить своих противников, воровавших у народа, в черной икре

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пашинян пообещал своим политическим противникам, которые, по его словам, воровали у народа, "утопить их в черной икре".
  • Я ем пирожки, потому что я обычный гражданин Армении, заявил он.
ЕРЕВАН, 27 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал своим политическим противникам, которые, по его словам, находясь у власти, воровали у народа, чтобы лакомиться черной икрой, утопить их в этом деликатесе.
Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня.
«
"Я ем пирожки, потому что я обычный гражданин Армении... И я говорю: на этих (парламентских -ред.) выборах те, кто ест пирожки, должны выбирать тех, кто ест пирожки, а те, кто ест картошку, должны выбирать тех, кто ест картошку", - заявил Пашинян в ходе встречи с избирателями.
При этом он начал утверждать, что до его прихода к власти в 2018 году пенсионеры в Армении на минимальную пенсию не могли себе позволить ни пирожки, ни картошку.
"Вы воровали у пенсионеров, чтобы жрать черную икру. Мы вас утопим в вашей черной икре", - заявил Пашинян, обращаясь к политическим противникам.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Песков объяснил всплеск дискуссий о выходе Армении из ЕАЭС
Вчера, 18:29
 
В миреАрменияНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала