Пашинян велел вывести несогласную с ним женщину со встречи с избирателями

ЕРЕВАН, 27 мая — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с избирателями приказал увести несогласную с ним женщину.

"Это собрание единомышленников. Если вы не согласны, уходите. Полиция пусть выведет эту женщину", — заявил он.

"Вы не туда ее ведете. Отведите в супермаркет, пусть сделает покупки на 200 тысяч", — сказал политик.