Пашинян велел вывести несогласную с ним женщину со встречи с избирателями

- Пашинян на встрече с избирателями приказал полиции вывести женщину, которая не согласилась с его мнением.
- Он без доказательств заявил, что та получила 200 тысяч драмов от главы оппозиционной партии.
- Это уже не первая перепалка с избирателями: ранее под стражу взяли карабахского армянина, который, по словам Пашиняна, должен был умереть на войне.
ЕРЕВАН, 27 мая — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с избирателями приказал увести несогласную с ним женщину.
"Это собрание единомышленников. Если вы не согласны, уходите. Полиция пусть выведет эту женщину", — заявил он.
По утверждению Пашиняна, ей якобы заплатил его политический соперник — глава оппозиционной партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян. Свои слова он не подкрепил никакими доказательствами, однако рекомендовал женщине зайти с этими деньгами в ближайший супермаркет.
"Вы не туда ее ведете. Отведите в супермаркет, пусть сделает покупки на 200 тысяч", — сказал политик.
На прошлой неделе он также накричал на вступившую с ним в полемику карабахскую армянку, пообещав уничтожить политических противников, в частности Карапетяна и экс-президента Роберта Кочаряна. А позже устроил перепалку с еще одним карабахским армянином, упрекнув того в продвижении азербайджанских нарративов. Как отмечал его адвокат, участника конфликта задержали и поместили под стражу на два месяца, а Пашинян публично заявил, что такие, как он, должны были погибнуть на войне.
Парламентские выборы в Армении назначены на 7 июня.