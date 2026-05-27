Рейтинг@Mail.ru
Пашинян велел вывести несогласную с ним женщину со встречи с избирателями - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:55 27.05.2026 (обновлено: 17:38 27.05.2026)
Пашинян велел вывести несогласную с ним женщину со встречи с избирателями

Пашинян приказал вывести несогласную с ним женщину с предвыборного митинга

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пашинян на встрече с избирателями приказал полиции вывести женщину, которая не согласилась с его мнением.
  • Он без доказательств заявил, что та получила 200 тысяч драмов от главы оппозиционной партии.
  • Это уже не первая перепалка с избирателями: ранее под стражу взяли карабахского армянина, который, по словам Пашиняна, должен был умереть на войне.
ЕРЕВАН, 27 мая — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с избирателями приказал увести несогласную с ним женщину.
«

"Это собрание единомышленников. Если вы не согласны, уходите. Полиция пусть выведет эту женщину", — заявил он.

Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Пашинян назвал условие, при котором он уйдет в отставку
23 мая, 15:36
По утверждению Пашиняна, ей якобы заплатил его политический соперник — глава оппозиционной партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян. Свои слова он не подкрепил никакими доказательствами, однако рекомендовал женщине зайти с этими деньгами в ближайший супермаркет.
"Вы не туда ее ведете. Отведите в супермаркет, пусть сделает покупки на 200 тысяч", — сказал политик.
Ранее Карапетян заявил, что Пашинян принесет Армении новые беды, а затем спокойно уйдет и будет наслаждаться своим домом в Канаде. Премьер в ответ пригрозил ему судебным иском.
На прошлой неделе он также накричал на вступившую с ним в полемику карабахскую армянку, пообещав уничтожить политических противников, в частности Карапетяна и экс-президента Роберта Кочаряна. А позже устроил перепалку с еще одним карабахским армянином, упрекнув того в продвижении азербайджанских нарративов. Как отмечал его адвокат, участника конфликта задержали и поместили под стражу на два месяца, а Пашинян публично заявил, что такие, как он, должны были погибнуть на войне.
Парламентские выборы в Армении назначены на 7 июня.
Деда погибшего военного охрана выталкивает с предвыборного митинга Пашиняна в Спитаке - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Охрана Пашиняна вытолкала с митинга деда погибшего военного
19 мая, 16:52
 
В миреАрменияНикол ПашинянСамвел Карапетян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала