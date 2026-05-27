Минтранс предложил ввести постоплату парковок

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Министерство транспорта вынесло на общественное обсуждение законопроект, предлагающий дать возможность оплачивать парковку в течение суток без штрафов.
"Гражданам, использующим платные парковки, въезд и выезд с которых не оборудован техническими средствами контроля, будет предоставлена возможность оплачивать услуги в течение суток с момента начала использования парковки", — говорится в сообщении ведомства.
Эта инициатива, как отмечается, позволит сделать оплату более гибкой и снизить административную нагрузку на водителей. В министерстве подчеркивают, что разработанный законопроект впервые закрепляет понятие парковочной деятельности на федеральном уровне и выстраивает единую систему управления.
В марте премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минтрансу проработать предложения по этому вопросу до 1 июня. Сейчас срок оплаты определяют региональные власти. В большинстве городов действует механизм предоплаты через приложения, паркоматы или с помощью СМС.