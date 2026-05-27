Рейтинг@Mail.ru
Минтранс предложил ввести постоплату парковок - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:03 27.05.2026 (обновлено: 20:50 27.05.2026)
Минтранс предложил ввести постоплату парковок

Минтранс представил проект о постоплате парковки в течение суток

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПлатная парковка
Платная парковка - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Платная парковка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минтранс вынес на общественное обсуждение законопроект, предлагающий возможность оплачивать парковку в течение суток без штрафов.
  • Инициатива направлена на повышение гибкости оплаты и снижение административной нагрузки на водителей.
  • Законопроект впервые закрепляет понятие парковочной деятельности на федеральном уровне: сейчас срок оплаты устанавливают регионы.
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Министерство транспорта вынесло на общественное обсуждение законопроект, предлагающий дать возможность оплачивать парковку в течение суток без штрафов.
«

"Гражданам, использующим платные парковки, въезд и выезд с которых не оборудован техническими средствами контроля, будет предоставлена возможность оплачивать услуги в течение суток с момента начала использования парковки", — говорится в сообщении ведомства.

Регистрация полиса ОСАГО онлайн - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
В РСА призвали отменить лимит выплат по ОСАГО
26 мая, 16:57
Эта инициатива, как отмечается, позволит сделать оплату более гибкой и снизить административную нагрузку на водителей. В министерстве подчеркивают, что разработанный законопроект впервые закрепляет понятие парковочной деятельности на федеральном уровне и выстраивает единую систему управления.
В марте премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минтрансу проработать предложения по этому вопросу до 1 июня. Сейчас срок оплаты определяют региональные власти. В большинстве городов действует механизм предоплаты через приложения, паркоматы или с помощью СМС.
Мотоциклист на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
В Госдуме поддержали идею разрешить мотоциклистам ездить по выделенкам
25 мая, 19:52
 
РоссияАвтоМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала