16:03 27.05.2026
В Нижнем Новгороде власти не могут проверить пансионат, где умерла женщина

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Арзамасе проводится проверка частного пансионата «Уютный дом» по факту оказания небезопасных услуг постояльцам.
  • Предварительно установлено, что в пансионате выявлены случаи ненадлежащего ухода за пожилыми людьми, что могло привести к смерти одной из женщин после госпитализации.
  • Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки информации о ненадлежащем уходе за постояльцами в доме престарелых в Арзамасе.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Пансионат для престарелых в Арзамасе, одна из клиенток которого скончалась, не входит в число поставщиков социальных услуг, и у минсоцполитики Нижегородской области нет полномочий проводить в нем проверки, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Ранее в прокуратуре региона агентству сообщили о проведении проверки частного пансионата "Уютный дом" по факту оказания небезопасных услуг постояльцам. Предварительно установлено, что там выявлены случаи ненадлежащего ухода за пожилыми людьми, что могло привести к смерти одной из женщин после госпитализации. Ведомство обратилось в суд с исковым заявлением о закрытии пансионата.
"По данным министерства социального развития и семейной политики Нижегородской области, учреждение является частной организацией и не входит в число организаций-поставщиков социальных услуг. Ведомство не уполномочено проводить проверки деятельности данного учреждения", - сообщили агентству в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки информации о ненадлежащем уходе за постояльцами в доме престарелых в Арзамасе. Региональный СУСК проводит проверку по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
ПроисшествияНижегородская областьАрзамасРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
