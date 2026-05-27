Проживание в скандальном арзамасском пансионате стоит от 1500 рублей - РИА Новости, 27.05.2026
14:27 27.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • СК и прокуратура проверяют частный пансионат для пожилых людей «Уютный дом» в Арзамасе после жалоб на ненадлежащий уход и смерть одной из клиенток.
  • Прокуратура Нижегородской области обратилась в суд с иском о закрытии пансионата.
  • Пансионат «Уютный дом» предлагает услуги проживания от 1500 рублей в сутки, включая питание, помощь в гигиене, контроль приема лекарств и уход за лежачими пациентами.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Пансионат для пожилых людей "Уютный дом" в Арзамасе Нижегородской области, который проверяют СК и прокуратура после жалоб на ненадлежащий уход и смерть одной из клиенток, предлагает услуги проживания от 1500 рублей в сутки, следует из информации на сайте пансионата, с которой ознакомилось РИА Новости.
Ранее в СК РФ сообщили, что в социальных сетях распространяется информация о случаях ненадлежащего ухода за пожилыми людьми в доме престарелых в Арзамасе, что привело к ухудшению их здоровья и смерти одной из женщин после госпитализации. В прокуратуре Нижегородской области РИА Новости уточнили, что речь идет о частном пансионате для пожилых людей "Уютный дом", ведомство обратилось в суд с иском о его закрытии.
На сайте пансионата сообщается, что учреждение готово предоставить проживание и питание, помощь в гигиене, контроль приема лекарств, реабилитацию после инсульта и травм и уход за лежачими пациентами. Также они готовы поддержать людей с деменцией и болезнью Альцгеймера. Минимальная цена за проживание – 1500 рублей.
«
"Не больница, а дом. Свободное перемещение, безопасные полы, кнопки вызова персонала. Постоянный уход 24/7. Никаких пролежней и одиночества. Пятиразовое питание по рекомендациям врачей", - говорится в одном из постов в сообществе пансионата в соцсети "ВКонтакте".
