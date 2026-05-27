Овчинский: в Москве наградили победителей конкурса среди ТИМ-специалистов
10:12 27.05.2026 (обновлено: 18:56 27.05.2026)
Овчинский: в Москве наградили победителей конкурса среди ТИМ-специалистов

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В Москве наградили победителей конкурса "Московские мастера" среди специалистов в области информационного моделирования зданий и сооружений (бригадный метод), сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
В сообщении указывается, что победителями конкурса стали Максим Воронин и Иван Исайкин, представители Центрального проектно-технологического института (АО "ЦПТИ"). Второе место завоевали Анастасия Козина и Алена Коржук, представляющие АО "Институт Теплоэлектропроект". На третьем месте оказались Вадим Евстифеев и Егор Абрамов из ООО "Генеральный подрядчик-МСК". Призеры конкурса получили гранты- 300, 200 и 150 тысяч рублей.
"Специалисты в области информационного моделирования сегодня вносят большой вклад в развитие строительной отрасли Москвы. Благодаря их работе повышается качество проектирования, сокращается количество ошибок и ускоряется реализация сложных городских проектов. Конкурс "Московские мастера" в очередной раз показал высокий уровень подготовки участников и востребованность цифровых компетенций в стройке", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Он отметил, что благодаря таким соревнованиям удается поддерживать интерес к отрасли. Также это помогает создавать дополнительные возможности для развития молодых специалистов.
В этом году конкурс прошел уже в 29-й раз, его участники выполняли задания, максимально приближенные к реальным процессам в работе. Эксперты комиссии оценивали конкурсантов по разным критериям, среди которых знание ТИМ-систем российских разработчиков для подготовки и координации информационных моделей и возможность экспорта в соответствии со стандартом IFC, добавляется в сообщении.
Сейчас в Москве технологии информационного моделирования активно используют при возведении жилых домов по реновации, соцобъектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Они позволяют модернизировать работу участников процесса и повышать точность планирования. Строительный процесс становится более прозрачным.
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
