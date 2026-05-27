19:46 27.05.2026
Матвиенко назвала отношения России и Китая самодостаточными

Матвиенко: отношения РФ и КНР самодостаточны, не подвержены внешней конъюнктуре

Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что отношения России и Китая вышли на беспрецедентный уровень и не подвержены внешней конъюнктуре.
  • По мнению Матвиенко, сотрудничество России и Китая успешно развивается во всех сферах и служит примером для других стран.
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Под руководством лидеров России и Китая межгосударственные отношения стран вышли на беспрецедентный уровень, они самодостаточны, не подвержены внешней конъюнктуре, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Президент РФ Владимир Путин посетил Китай с официальным визитом 19-20 мая, состоялись российско-китайские переговоры на высшем уровне.
"Под стратегическим руководством наших лидеров межгосударственные отношения России и Китая, мы неоднократно это отмечаем, вышли на беспрецедентный уровень переживают наилучший период за всю многовековую историю. Это, конечно, прежде всего благодаря усилиям наших лидеров. И благодаря тому, что это поддерживают наши народы, что мы работаем в интересах своих стран, в интересах наших народов. Эти отношения самодостаточны. Они не подвержены никакой внешней конъюнктуре", - сказала Матвиенко в ходе встречи с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) КНР Чжао Лэцзи.
По мнению спикера СФ, такой диалог России и Китая служит образцом для многих, как можно и нужно выстраивать межгосударственные добрососедские отношения в нынешнее время.
"И на фоне тех серьёзных геополитических изменений, геополитической турбулентности, наше стратегическое партнёрство поступательно развивается, опираясь на широкую правовую, институциональную базу и на разветвлённый механизм контактов на всех уровнях. И наши связи успешно развиваются во всех сферах", - отметила она.
И в промышленности, и в энергетике, и в сельском хозяйстве, в образовании, культуре, кино, СМИ, туризме, молодёжных обменах, можно долго перечислять, сказала политик. "И это, конечно же, ещё больше укрепляет и нашу дружбу, и наше взаимопонимание, и наши межгосударственные отношения", - подчеркнула законодатель.
По ее словам, Россия и Китай также координируют свою работу в международных организациях, выступая в качестве лидеров формирования более справедливого многополярного мироустройства, консолидации стран Глобального Юга и Востока.
"Нынешний год… особенный. Он проходит под знаком 25-летия основополагающего договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве и 30-й годовщины установления отношений стратегического взаимодействия между Россией и Китаем", - сказала Матвиенко.
