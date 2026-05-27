Матвиенко назвала отношения России и Китая самодостаточными

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Под руководством лидеров России и Китая межгосударственные отношения стран вышли на беспрецедентный уровень, они самодостаточны, не подвержены внешней конъюнктуре, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Под стратегическим руководством наших лидеров межгосударственные отношения России и Китая, мы неоднократно это отмечаем, вышли на беспрецедентный уровень переживают наилучший период за всю многовековую историю. Это, конечно, прежде всего благодаря усилиям наших лидеров. И благодаря тому, что это поддерживают наши народы, что мы работаем в интересах своих стран, в интересах наших народов. Эти отношения самодостаточны. Они не подвержены никакой внешней конъюнктуре", - сказала Матвиенко в ходе встречи с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей ( ВСНП ) КНР Чжао Лэцзи.

По мнению спикера СФ, такой диалог России и Китая служит образцом для многих, как можно и нужно выстраивать межгосударственные добрососедские отношения в нынешнее время.

"И на фоне тех серьёзных геополитических изменений, геополитической турбулентности, наше стратегическое партнёрство поступательно развивается, опираясь на широкую правовую, институциональную базу и на разветвлённый механизм контактов на всех уровнях. И наши связи успешно развиваются во всех сферах", - отметила она.

И в промышленности, и в энергетике, и в сельском хозяйстве, в образовании, культуре, кино, СМИ, туризме, молодёжных обменах, можно долго перечислять, сказала политик. "И это, конечно же, ещё больше укрепляет и нашу дружбу, и наше взаимопонимание, и наши межгосударственные отношения", - подчеркнула законодатель.

По ее словам, Россия и Китай также координируют свою работу в международных организациях, выступая в качестве лидеров формирования более справедливого многополярного мироустройства, консолидации стран Глобального Юга и Востока