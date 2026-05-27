В Москве поделились лучшими практиками "живого прикосновения к истории"

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Живое прикосновение к истории — лучший способ исторического просвещения молодежи, считают представители школ, детских центров и музеев, где были представлены материалы проекта "Освобождение" (2023–2026 гг.). Об этом они рассказали на пресс-мероприятии, посвященному подведению итогов проекта, прошедшем в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Как сообщил учитель истории и обществознания Православной гимназии во имя святых Кирилла и Мефодия г. Нижнего Новгорода Владислав Шаблов, в их гимназии материалы проекта использовались не только в выставочной, но и в экспедиционной деятельности школьников.

"Это была первая экспедиция нашего поискового отряда. Мы готовились к ней, во многом используя материалы, которые представлены на фотографиях. Потому что мало просто что-то раскопать — нужно еще понять, что ты достал из земли. Очень важно отличить личную вещь бойца. Вот эти пуговки, гильзы — все, что можно увидеть на снимках, — дает ребятам представление о том, что было на солдатах", — рассказал Шаблов, отметив, что найденные во время экспедиции предметы дополнили экспозицию с архивными кадрами.

По мнению педагога, именно такие проекты помогают школьникам иначе воспринимать героев на снимках, превращая их "во что-то живое".

Материалы в рамках проектов "Освобождение" были представлены даже в самых отдаленных регионах страны. Своим опытом интеграции просветительских материалов в образовательный процесс поделился учитель истории и обществознания Дудинской гимназии, которая находится в Красноярском крае, за полярным кругом, Артем Сухих. По его словам, ресурсы, переданные в их гимназию, вошли в основу ряда мероприятий, посвященных памяти Великой Отечественной войны.

"После одного из таких событий ко мне подошел участник специальной военной операции и сказал: "Очень жаль, что в моем детстве для моих одноклассников никто таких мероприятий не проводил". Эти слова значат для меня очень многое. Как минимум, что я иду верной дорогой. И на этом пути мне помогла мобильная экспозиция „Освобождение. Мир народам“ ", — отметил Сухих.

Школьники города Новосибирска также познакомились с проектом. Заместитель директора по воспитательной работе МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 91" г. Новосибирска Леонид Семенов рассказал, что особенной популярностью среди детей пользовались два модуля мобильной экспозиции.

"С одной стороны, ожидаемо востребованным был модуль "Подвиг тыла", так как в Новосибирск было эвакуировано более 50 предприятий из европейской части СССР, наш район во многом рожден именно эвакуацией. Но еще больше интереса вызвал модуль „Советско-японская война“", — сообщил Семенов.

Помимо школ, материалы в рамках проектов "Освобождение" стали частью просветительской работы и во всероссийских детских центрах. Как рассказала начальник отдела медиаобразования управления информации и связей с общественностью ВДЦ "Орленок" Яна Егорова, проект был интегрирован во все образовательные программы центра.

По ее словам, на основе этих просветительских материалов в детском центре проводили тематические уроки, а главное — давали детям возможность самостоятельно знакомиться с историей страны, воплощая свои впечатления в собственных исследованиях.

"Мы планируем продолжать работу с проектом и развивать образовательную деятельность с его использованием. Начиная с этого летнего сезона, в каждом из десяти лагерей "Орленка" мы разместим выставку — в каждом лагере появится по шесть экземпляров мобильных экспозиций", — добавила Егорова.

Материалы в рамках проектов "Освобождение" были также представлены во Всероссийском детском центре "Океан". Как рассказала педагог-организатор музейно-образовательного комплекса центра Елена Пятакова, мобильная экспозиция стала частью ежедневного маршрута посетителей, и с ней смогли познакомиться более семи тысяч человек из 52 субъектов страны.

"Подростки учились анализировать фронтовые хроники, обсуждали образы героев и сопоставляли их с примерами стойкости и мужества современных защитников Отечества. Они учились замечать попытки фальсификации и искажения фактов истории, которые все чаще встречаются в современном информационном пространстве. Вслед за главной идеей проекта педагоги старались раскрыть, а учащиеся — понять высоту подвига советского народа и на фронте, и в тылу", — объяснила Пятакова.

Своим опытом в историческом просвещении молодежи с использованием материалов проектов поделились и музейные работники. Заведующая военно-историческим музеем Великой Отечественной войны Людмила Декурно рассказала, что в их регионе с ресурсами мобильной экспозиции познакомились более четырех тысяч человек.

"Думаю, многие посетители, увидев эти кадры и зафиксировав их в своем восприятии, сопоставляли события Великой Отечественной войны с тем, что происходит сейчас в нашем регионе. Они анализировали и надеялись — и продолжают надеяться — на скорейшее освобождение Донбасса от неонацистов", — рассказала Декурно.

Мобильная экспозиция "Освобождение. Мир народам" была также представлена в Центральном музее связи имени А.С. Попова, где с ней познакомились более 29 тысяч человек. Заместитель директора по развитию музея Тимур Надточей подчеркнул, что проект стал своеобразной "прививкой от нацизма" для молодых посетителей.

"Часть нашего общества отодвинула назад свою историю. И наша задача — музейных работников, педагогов, работников высшей школы — сделать так, чтобы этот рубец был в сердце каждого ребенка, чтобы дети понимали и гордились тем, через что пришлось пройти нашим прадедам, дедам и отцам", — подытожил Надточей.