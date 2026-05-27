"Здесь нет финала". Эксперты обсудили стратегию исторического просвещения

Пресс-конференция в формате видеомоста Москва — Волгоград — Санкт-Петербург на тему: "Война за прошлое во имя будущего: историческое просвещение молодежи как "инфопрививка" против нацизма" в рамках проекта "Освобождение. Мир народам"

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские эксперты считают, что историческое просвещение молодых людей должно строиться на отстаивании исторической правды и противодействии фейковой информации.

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Историческое просвещение молодых людей должно строиться на отстаивании исторической правды и противодействии фейковой информации. К такому единому выводу пришли российские эксперты, принявшие участие в пресс-конференции "Война за прошлое во имя будущего: историческое просвещение молодежи как "инфопрививка" против нацизма", которая состоялась в медиагруппе "Россия сегодня" в рамках проекта "Освобождение. Мир народам".

По словам председателя правления фонда "История Отечества", исполнительного директора фонда "История Отечества" Руслана Гагкуева, одной критики фальсификаций недостаточно. По его мнению, системная работа должна включать два равнозначных направления.

"Разоблачая разного рода фальсификации, мы должны создавать одновременно целостную картину нашего прошлого, рассказывать о том, как именно было. Эти два направления должны идти рядом. Только полномерное историческое просвещение способно дать должный эффект в обществе", — пояснил Гагкуев.

© РИА Новости / Виталий Белоусов Председатель Правления фонда "История Отечества", исполнительный директор фонда "История Отечества" Руслан Гагкуев © РИА Новости / Виталий Белоусов Председатель Правления фонда "История Отечества", исполнительный директор фонда "История Отечества" Руслан Гагкуев

Он добавил, что работа по историческому просвещению строится не только на федеральном уровне, но и через регионы. Сегодня Российское историческое общество насчитывает уже более 80 отделений по всей стране и представительства за рубежом.

В связи с этим был поднят вопрос о том, как государство будет развивать данное направление в Большой государственной концепции исторического просвещения школьников. Как отметил заведующий Центром социально-гуманитарного общего образования им. Л.Н. Боголюбова Института содержания и методов обучения имени В.С. Леднева Илья Лобанов, одно из главных положений концепции — внимание к отстаиванию исторической правды и противодействие фейковой информации. По его словам, необходим тщательный анализ фактов и отсеивание положений, не соответствующих исторической правде.

Отдельное внимание он уделил подаче материала. "Отбор материалов для исторического просвещения — задача сложная во всех отношениях. Недостаточно просто констатировать, что определенное событие произошло или какой-то герой повлиял на процесс, — этого явно мало. Важно образное мышление и современная подача, если мы хотим, чтобы школьники читали книги и ходили на лекции", — добавил Лобанов.

Ректор Государственного университета просвещения (Просвет) Наталия Наумова в этом контексте подчеркнула особую роль учителя.

"Сегодня мы стали свидетелями того, как одна страна буквально за десять лет переписала историю и сделала историческую ложь орудием против человечества. В борьбе с такой повесткой наш университет видит особую миссию: ключевой задачей всей работы Просвета стало просвещение. В этом заключено и предназначение современного педагога — нести просвещение в массы, притягивая к себе народ", — пояснила она.

"В вопросах исторического просвещения, если горизонт виден, то каждый шаг навстречу к нему отодвигает его: здесь нет финала. Поэтому, когда мы реализуем в нашем университете именно системную деятельность, наша цель — создать мотивирующую среду. В ней каждый студент — спортсмен, художник, филолог, историк — становится сопричастным", — подчеркнула Наумова.

В связи с этим генеральный директор АНО "Герои Отечества", автор и руководитель Петербургского молодежного исторического форума "Герои Отечества" Владислав Курбатов отметил вовлеченность самих школьников и студентов в краеведческие проекты и конкурсы, посвященные Великой Отечественной войне. По его словам, форум "Герои Отечества" объединил не только 50 регионов России, но также 10 иностранных государств, среди которых участники из Мексики, Турции и стран СНГ.

"С каждым годом молодежь все активнее стремится участвовать в историческом просвещении. Важно, что они хотят быть не просто получателями исторического контента, не просто участниками форумов. Они хотят действительно изучать историю в доступной и понятной для каждого школьника и студента форме", — пояснил Курбатов, уделив особое внимание многоформатности обучения и индивидуальному подходу к каждому ученику.

В свою очередь, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Борисовского райисполкома Татьяна Чуйкова обратила внимание на то, что нехватка исторического просвещения в Белоруссии стала очевидной в 2020 году, когда там были предприняты попытки государственного переворота.

"Были попытки фейковых вбросов, попытки переписать историю, умалить роль солдата-освободителя. Именно эти события натолкнули нас на то, что необходимо просвещать нашу молодежь, просвещать наше население и напомнить, какой ценой были завоеваны мир, свобода и независимость, — ценой жизни наших дедов и прадедов", — подчеркнула она.

Поэтому, по словам Чуйковой, в Белоруссии проводится огромная работа по сохранению исторической памяти.

"Это и уход за воинскими захоронениями, и за захоронениями жертв войн. Только на территории Борисовского района за прошлый год мы установили 1716 новых имен. Свыше 3000 имен мы также нанесли на воинские захоронения в соответствии с паспортом этого захоронения", — пояснила она, озвучив мысль о том, что для тех, кто забыл свое прошлое, никогда не наступит будущее.

Ректор Херсонского государственного педагогического университета (ХГПУ) Нина Шашкова поделилась, что после получения модулей выставки "Освобождение. Мир народам" вуз стал ресурсным центром региона, несущим идеи исторического просвещения в массы. В результате, по словам Шашковой, в университете сложилась уникальная образовательная среда, отличающаяся особой атмосферой.

"В нашем университете в военно-патриотическом музее мы создали особое пространство, куда включили и мобильную экспозицию, и десятки экспозиционных столов, наполненных историческими артефактами, найденными нашим археологическим отрядом, состоящим из студентов и преподавателей. Многие артефакты добыты из земли, которая ощутила горе войны, и это создает особую среду для восприятия информации", — сообщила Шашкова.

Кроме того, как отметила ректор ХГПУ, в университете работает киностудия, в которой уже создано три фильма, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Следующий шаг — создание еще одного кинопродукта, который будет основан на материалах фотовыставки "Освобождение. Мир народам", подчеркнула Шашкова.

"Его концепция — фантастическое перемещение из современного пространства во времена Великой Отечественной. Это сможет привлечь школьника, который воочию увидит ожившую фотографию", — уточнила она.