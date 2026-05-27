17:48 27.05.2026 (обновлено: 17:50 27.05.2026)
"Из учебников исчезали целые главы": как в Крыму возвращают тему ВОВ

Министерство культуры Крыма рассказало о возврате к историческому просвещению

Советник министра культуры Республики Крым, заместитель директора Государственного бюджетного учреждения Республики Крым Музей-заповедник Судакская крепость Тамара Маркова
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В Крыму идет активное восстановление памятников прошлого, утраченных с тех времен, когда территория еще была частью Украины. Об этом сообщила советник министра культуры Республики Крым, заместитель директора музея-заповедника "Судакская крепость" Тамара Маркова.
В ходе пресс-конференции "Война за прошлое во имя будущего: историческое просвещение молодежи как "инфопрививка" против нацизма", которая состоялась в медиагруппе "Россия сегодня" в рамках проекта "Освобождение. Мир народам", она выразила мнение, что Крым, когда был частью Украины, постепенно терял связь с прошлым: вопросы патриотического воспитания, вопросы работы музеев, связанных с темой Великой Отечественной войны, сводились к минимуму.
"У нас не обновлялись памятники защитникам, ничего не реставрировалось, на это никогда не было денег. У нас не проводились выставки. У нас все свелось к возложению цветов к памятникам, но активной работы по воспитанию патриотов нигде не проводилось, потому что ситуация была совершенно другая", — пояснила Маркова.
Она отметила, что в те годы из учебников истории исчезали целые главы, хронологическая последовательность и смысл всех событий терялись, а взамен всей изъятой информации ничего не давали.
"Также было и с литературой, когда целые главы из учебников литературы, касающиеся советского периода и подвига советского солдата, исчезали", — добавила советник министра.
Глотком "свежего воздуха" Макарова назвала выставку, которая открылась в рамках шестой Всероссийской научно-практической конференции "Весна освобождения" в 2024 году. "В условиях празднования 80-летия освобождения Крыма мы распространили эту информацию, чтобы люди имели в дни празднования собственное понимание событий военного времени", — рассказала она.
По ее словам, в 2026 году на территории музея-заповедника "Судакская крепость" было проведено четыре подобных модульных выставки, две из которых работают до сих пор: "Советско-японская война" и фотовыставка "Партизаны Беларуси".
Проект "Освобождение. Мир народам" (продолжение проектов "Освобождение" и "Освобождение. Путь к Победе") реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
 
