МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В Крыму идет активное восстановление памятников прошлого, утраченных с тех времен, когда территория еще была частью Украины. Об этом сообщила советник министра культуры Республики Крым, заместитель директора музея-заповедника "Судакская крепость" Тамара Маркова.

В ходе пресс-конференции "Война за прошлое во имя будущего: историческое просвещение молодежи как "инфопрививка" против нацизма", которая состоялась в медиагруппе "Россия сегодня" в рамках проекта "Освобождение. Мир народам", она выразила мнение, что Крым, когда был частью Украины, постепенно терял связь с прошлым: вопросы патриотического воспитания, вопросы работы музеев, связанных с темой Великой Отечественной войны, сводились к минимуму.

"У нас не обновлялись памятники защитникам, ничего не реставрировалось, на это никогда не было денег. У нас не проводились выставки. У нас все свелось к возложению цветов к памятникам, но активной работы по воспитанию патриотов нигде не проводилось, потому что ситуация была совершенно другая", — пояснила Маркова.

Она отметила, что в те годы из учебников истории исчезали целые главы, хронологическая последовательность и смысл всех событий терялись, а взамен всей изъятой информации ничего не давали.

"Также было и с литературой, когда целые главы из учебников литературы, касающиеся советского периода и подвига советского солдата, исчезали", — добавила советник министра.

Глотком "свежего воздуха" Макарова назвала выставку, которая открылась в рамках шестой Всероссийской научно-практической конференции "Весна освобождения" в 2024 году. "В условиях празднования 80-летия освобождения Крыма мы распространили эту информацию, чтобы люди имели в дни празднования собственное понимание событий военного времени", — рассказала она.

По ее словам, в 2026 году на территории музея-заповедника "Судакская крепость" было проведено четыре подобных модульных выставки, две из которых работают до сих пор: "Советско-японская война" и фотовыставка "Партизаны Беларуси".