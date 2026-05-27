"Инфопрививка": как музеи и библиотеки борются за умы молодых людей - РИА Новости, 27.05.2026
18:25 27.05.2026
"Инфопрививка": как музеи и библиотеки борются за умы молодых людей

Музеи и библиотеки России объединились в историческом просвещении молодежи

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эксперты ведущих российских музеев и библиотек пришли к выводу, что историческое просвещение молодежи требует коллективной и системной работы.
  • Первый заместитель директора музея-заповедника "Сталинградская битва" Тимофей Юрченко считает, что начинать историческое просвещение нужно с малых лет, используя современные формы подачи информации, понятные и интересные молодежи.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Историческое просвещение молодежи требует коллективной и системной работы. К такому выводу пришли эксперты ведущих российских музеев и библиотек, принявшие участие в пресс-конференции "Война за прошлое во имя будущего: историческое просвещение молодежи как "инфопрививка" против нацизма", которая состоялась в медиагруппе "Россия сегодня" в рамках проекта "Освобождение. Мир народам".
"Сегодня мы живем в эпоху когнитивной трансформации, и огромную роль играют аудиовизуальные источники; растет то, что на уровне сленга называется "клиповым сознанием". Молодые люди зачастую уходят от аналитической оценки. В этой ситуации на формирование исторической памяти молодежи начинают влиять стереотипы", — отметил генеральный директор Российской национальной библиотеки (РНБ) Денис Цыпкин.
© РИА Новости / Виталий Белоусов
При этом он подчеркнул, что "научение молодого человека критически мыслить и отличать сложившиеся штампы от исторической реальности приобретает ключевое значение".
Он напомнил, что РНБ совместно с медиагруппой "Россия сегодня" проводит просветительские встречи для будущих историков, в ходе которых эксперты библиотеки на конкретных исторических материалах показывают истоки антироссийских мифов, зародившихся в западноевропейском культурном пространстве.
Кроме того, как отметил Цыпкин, в настоящее время проходит целый блок выставок, посвященных историко-культурным истокам геноцида советского народа во Второй мировой войне.
"То, что произошло с нашим народом в 41–45 годы, имело глубокие корни, и молодой человек должен понимать природу этого явления. Геноцид советского народа не просто выражал взгляды нацистской Германии и ее руководства, но, увы, и те взгляды, которые много лет формировались и укоренялись в западноевропейском сознании", — добавил он, подчеркнув, что говорить об этом надо для четкого понимания того, с чем мы имеем дело в современном мире.
Первый заместитель директора музея-заповедника "Сталинградская битва" Тимофей Юрченко полагает, что "историческое просвещение — борьба за будущее".
"Если мы сейчас не покажем и не убедим подростка или ребенка в том, какая история у нас была на самом деле, то через 30 лет, когда он сам станет родителем, его дети не примут эту историю", — заявил эксперт, добавив, что начинать историческое просвещение надо с малых лет.
"Конечно, форма должна быть другая. Когда ребенок возвращается из музея, родители его спрашивают: "Что ты запомнил?"… Это правильно, так делают все музейщики и библиотекари. Ребенок запомнил, что в войне победил Советский Союз, а американцы ждали до последнего и боялись участвовать в войне. Пусть сегодня он запомнил эту мысль, в следующий раз он запомнит другую. Это и есть историческое просвещение", — отметил Юрченко.
© РИА Новости / Виталий Белоусов
По его мнению, музеи должны успевать за подрастающим поколением. "Язык меняется, как меняется и форма восприятия. Когда появились фильмы, наше старшее поколение ругалось на молодежь, что та перестала читать книги. Затем появился интернет, и другое поколение ругалось, что молодежь перестала смотреть хорошие фильмы и ушла в интернет. Нам надо успевать за этими изменениями: если сейчас популярны ролики, значит, надо идти туда и делать так, чтобы подрастающее поколение получало важную историческую информацию привычным и интересным для себя способом", — сказал он.
При этом эксперт согласился с директором РНБ, что это должна быть коллективная и системная работа.
 
ОбществоГерманияОсвобождение. Мир народамОсвобождение. Путь к ПобедеСоциальный навигаторРоссияМоскваРоссийская национальная библиотекаСанкт-ПетербургВеликая Отечественная война (1941-1945)Музей "Сталинградская битва"ВолгоградКультура
 
 
