Польские власти депортировали украинца за нарушение ПДД

ВАРШАВА, 27 мая - РИА Новости. Сотрудники пограничной службы и полиции в польском Освенциме оперативно провели процедуру депортации в отношении 25-летнего гражданина Украины, который нарушил в республике правила дорожного движения, сообщает портал Onet

"Он даже не успел собрать вещи", - отмечает портал.

Во время пребывания в Польше мужчина совершил нарушения правил дорожного движения, за которые в итоге был признан виновным судом. В связи с усилением мер реагирования властей на подобные нарушения закона и необходимостью защиты общественного порядка в отношении иностранца был выдан ордер на его возвращение.

Как подчеркивают сотрудники правоохранительных органов, это решение было немедленно исполнено. Двадцать шестого мая нарушитель был задержан и доставлен до пограничного перехода Медыка, где в тот же день был передан украинской стороне.

Операция была проведена в срочном порядке, что, как указывают службы, призвано продемонстрировать жесткую политику в отношении лиц, нарушающих польские законы. Гражданину Украины также был запрещен въезд в Польшу и всю Шенгенскую зону на пять лет.