Польские власти депортировали украинца за нарушение ПДД

18:55 27.05.2026
© AP Photo / Matthias Schrader — Автомобиль польской полиции
Автомобиль польской полиции. Архивное фото
  • В польском Освенциме оперативно провели процедуру депортации в отношении 25-летнего украинца.
  • Он нарушил правила дорожного движения.
  • Ему также на пять лет запретили въезд в страну и всю Шенгенскую зону.
ВАРШАВА, 27 мая - РИА Новости. Сотрудники пограничной службы и полиции в польском Освенциме оперативно провели процедуру депортации в отношении 25-летнего гражданина Украины, который нарушил в республике правила дорожного движения, сообщает портал Onet.
"Он даже не успел собрать вещи", - отмечает портал.
Во время пребывания в Польше мужчина совершил нарушения правил дорожного движения, за которые в итоге был признан виновным судом. В связи с усилением мер реагирования властей на подобные нарушения закона и необходимостью защиты общественного порядка в отношении иностранца был выдан ордер на его возвращение.
Как подчеркивают сотрудники правоохранительных органов, это решение было немедленно исполнено. Двадцать шестого мая нарушитель был задержан и доставлен до пограничного перехода Медыка, где в тот же день был передан украинской стороне.
Операция была проведена в срочном порядке, что, как указывают службы, призвано продемонстрировать жесткую политику в отношении лиц, нарушающих польские законы. Гражданину Украины также был запрещен въезд в Польшу и всю Шенгенскую зону на пять лет.
Польские службы ужесточили процедуры для иностранцев-нарушителей ПДД после громкого скандала, когда украинский блогер въехал на машине в заповедную зону и отделался лишь небольшим штрафом, похваставшись этим в соцсетях. Эта ситуация вызвала волну критики как в отношении нарушителя, так и польской полиции, которая, по мнению общественности, отреагировала недостаточно сурово.
