15:23 27.05.2026
Самозанятые Орловской области продали товары на 25,5 миллиарда рублей

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Самозанятые Орловской области продали более 28,4 миллиона товаров и услуг на общую сумму 25,5 миллиарда рублей за время действия специального режима "Налог на профессиональный доход" (НПД), сообщает пресс-служба регионального правительства, ссылаясь на данные УФНС России по этой области.
От деятельности налогоплательщиков НПД в бюджет поступило 990 миллионов рублей.
В настоящее время количество самозанятых в регионе превышает 55,1 тысячи человек. Это на 9,2 тысячи больше, чем годом ранее.
Режимом "Налог на профессиональный доход" могут воспользоваться физические лица и предприниматели, которые самостоятельно оказывают услуги или реализуют продукцию собственного производства, не имеют работодателя и наемных работников, чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год.
НПД пользуется популярностью у представителей малого бизнеса благодаря удобству онлайн-регистрации, льготным налоговым ставкам 4% при расчете с физическими лицами или 6% при расчете с организациями, отсутствию необходимости сдавать отчетность и использовать контрольно-кассовую технику.
Кроме того, с текущего года самозанятые могут оформлять оплачиваемые больничные листы. Для этого им нужно зарегистрироваться в Социальный фонд России и платить ежемесячные взносы. Получать пособие по временной нетрудоспособности самозанятый сможет после шести месяцев уплаты взносов.
