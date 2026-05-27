13:46 27.05.2026
Солнцев обсудил увеличение доходного потенциала Оренбуржья с Силуановым

УФА, 27 мая – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил, что на встрече с министром финансов РФ Антоном Силуановым обсудили эффективность использования бюджетных средств, а также способы увеличения доходного потенциала Оренбуржья.
"Финансовая политика сегодня важна как никогда. Резервы государства не бесконечны, поэтому точность в их использовании должна быть максимально четкой. На встрече с министром финансов РФ Антоном Германовичем Силуановым обсудили эффективность использования бюджетных средств, а также способы увеличения доходного потенциала Оренбургской области", - сообщил Евгений Солнцев на платформе "Макс".
Приоритет правительства региона – это повышение качества жизни наших жителей и создание условий для устойчивого экономического роста, отметил губернатор Оренбургской области.
"Для нас большой поддержкой стало решение президента о списании части задолженности по бюджетным кредитам. За два последних года благодаря этому в Оренбургской области было списано более 3,7 миллиарда рублей", - сказал руководитель региона.
Высвобожденные средства были направлены на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, а также на модернизацию систем ЖКХ в муниципальных образованиях региона. "Работу в этом направлении планируем продолжить", - добавил Евгений Солнцев.
Губернатор Оренбургской области сказал, что Оренбуржье сегодня активно и в привлечении инвестиций. Кроме того, благодаря возможностям инфраструктурных кредитов здесь планомерно продолжают модернизацию коммунального хозяйства. В период с 2023 по 2025 год в область было привлечено более 6 миллиардов рублей в виде инфраструктурных кредитов, которые были направлены на комплексную жилую застройку областного центра и развитие особой экономической зоны.
"Доложил министру финансов РФ, что важным для области по-прежнему остается вопрос ликвидации последствий масштабного паводка 2024 года. Правительством Российской Федерации было принято решение о выделении 850 миллионов рублей из федерального бюджета на восстановление автомобильных дорог и более 1 миллиарда 200 миллионов рублей – на возмещение средств, выплаченных из областного бюджета гражданам, жилье которых было повреждено или утрачено в результате ЧС", - сказал Евгений Солнцев.
Руководитель региона поблагодарил Силуанова за поддержку Оренбургской области. "Без федерального центра эту работу провести было бы непросто", - отметил он.
 
