Рейтинг@Mail.ru
В Омске нашли тела беременной девушки и мужчины - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:30 27.05.2026
В Омске нашли тела беременной девушки и мужчины

В котловане в Омске нашли тела беременной девушки и мужчины

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Омске в котловане найдены тела 21-летней беременной девушки и 30-летнего мужчины.
  • Пара пропала в начале мая, внешних признаков насильственной смерти не обнаружено.
ОМСК, 27 мая - РИА Новости. Тело 21-летней беременной девушки и 30 летнего мужчины нашли в котловане в Омске, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД.
По информации поискового отряда "ЛизаАлерт", 21-летняя Дарья и 30-летний Роман вышли из дома на улице Стрельникова в Омске и не вернулись. Пара пропала в начале мая. Девушка была на третьем месяце беременности. Информацию подтвердили в пресс-службе регионального УМВД.
"Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено", — отметили в ведомстве.
Их тела два дня назад нашел прохожий в котловане возле улицы 7-я Заозерная в Омске
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
В Москве нашли тело женщины с ножевыми ранениями
8 апреля, 10:19
 
ПроисшествияОмск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала