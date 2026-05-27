В Омске нашли тела беременной девушки и мужчины

ОМСК, 27 мая - РИА Новости. Тело 21-летней беременной девушки и 30 летнего мужчины нашли в котловане в Омске, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД.

"Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено", — отметили в ведомстве.

Их тела два дня назад нашел прохожий в котловане возле улицы 7-я Заозерная в Омске