В Омске нашли тела беременной девушки и мужчины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Омске в котловане найдены тела 21-летней беременной девушки и 30-летнего мужчины.
- Пара пропала в начале мая, внешних признаков насильственной смерти не обнаружено.
ОМСК, 27 мая - РИА Новости. Тело 21-летней беременной девушки и 30 летнего мужчины нашли в котловане в Омске, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД.
По информации поискового отряда "ЛизаАлерт", 21-летняя Дарья и 30-летний Роман вышли из дома на улице Стрельникова в Омске и не вернулись. Пара пропала в начале мая. Девушка была на третьем месяце беременности. Информацию подтвердили в пресс-службе регионального УМВД.
"Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено", — отметили в ведомстве.
Их тела два дня назад нашел прохожий в котловане возле улицы 7-я Заозерная в Омске
В Москве нашли тело женщины с ножевыми ранениями
8 апреля, 10:19