В заповеднике в Херсонской области родились редкие оленята Давида

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Редкие оленята Давида родились в биосферном заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области, сообщила пресс-служба заповедника.
"За последние два месяца в нашей заповедной семье появились на свет здоровые оленята Давида. Это редкий и уникальный вид, живущий только в условиях неволи", - говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что олени Давида родом из Китая и имеют охранный статус по классификации Международного союза охраны природы как исчезнувшие в дикой природе.
"Считается, что вид вымер в живой природе еще около 3 тысяч лет назад, и отдельные особи сохранились лишь в неволе. К 1900 году в неволе сохранились всего 16 потомков оленей. Они и стали родоначальниками популяции вида, восстановление которого развивается в крупнейших зоопарках и заповедных зонах мира", - рассказали в пресс-службе.