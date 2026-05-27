Рейтинг@Mail.ru
В заповеднике в Херсонской области родились редкие оленята Давида - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
11:23 27.05.2026
В заповеднике в Херсонской области родились редкие оленята Давида

В заповеднике "Аскания-Нова" родились редкие оленята Давида

© Фото : Биосферный заповедник "Аскания-Нова"/ВКонтактеОленята Давида родились в биосферном заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области
Оленята Давида родились в биосферном заповеднике Аскания-Нова в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© Фото : Биосферный заповедник "Аскания-Нова"/ВКонтакте
Оленята Давида родились в биосферном заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В биосферном заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области родились оленята Давида.
  • Это редкий вид, который исчез в дикой природе и теперь живет только в условиях неволи.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Редкие оленята Давида родились в биосферном заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области, сообщила пресс-служба заповедника.
"За последние два месяца в нашей заповедной семье появились на свет здоровые оленята Давида. Это редкий и уникальный вид, живущий только в условиях неволи", - говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что олени Давида родом из Китая и имеют охранный статус по классификации Международного союза охраны природы как исчезнувшие в дикой природе.
"Считается, что вид вымер в живой природе еще около 3 тысяч лет назад, и отдельные особи сохранились лишь в неволе. К 1900 году в неволе сохранились всего 16 потомков оленей. Они и стали родоначальниками популяции вида, восстановление которого развивается в крупнейших зоопарках и заповедных зонах мира", - рассказали в пресс-службе.
Детеныш капуцина-плаксы в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
В Московском зоопарке родился детеныш капуцина-плаксы
23 мая, 10:39
 
Хорошие новостиХерсонская областьКитайМеждународный союз охраны природыОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала