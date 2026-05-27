Береговые охраны США и Японии хотят сотрудничать с Россией, заявили в ФСБ - РИА Новости, 27.05.2026
18:30 27.05.2026 (обновлено: 18:37 27.05.2026)
Береговые охраны США и Японии хотят сотрудничать с Россией, заявили в ФСБ

ФСБ: береговые охраны США, Японии и Кореи заинтересованы в сотрудничестве с РФ

Катер береговой охраны США. Архивное фото
  • Береговые охраны США, Японии и Южной Кореи выражали заинтересованность в сохранении контактов с пограничниками России, заявил Владимир Кулишов.
  • Пограничная служба ФСБ России выступает за взаимовыгодное партнерство с зарубежными коллегами по линии береговой охраны.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Береговые охраны США, Японии и Южной Кореи неоднократно выражали заинтересованность в сохранении контактов с пограничниками РФ, заявил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.
"Следует отметить, что, несмотря на антироссийскую риторику, береговые охраны США, Японии и Республики Корея неоднократно выражали свою заинтересованность в сохранении двусторонних контактов с российскими пограничниками", - сказал Кулишов в интервью "Российской газете".
Он отметил, что Пограничная служба ФСБ России выступает за взаимовыгодное партнерство с зарубежными коллегами по линии береговой охраны как в многосторонних форматах сотрудничества на море, так и на двусторонней основе.
