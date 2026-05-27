08:37 27.05.2026 (обновлено: 08:44 27.05.2026)
В Подмосковье выявили 277 нелегальных мигрантов

В Одинцово выявили 277 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Одинцове в рамках рейда выявили 277 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство.
  • Составлено 298 административных протоколов по различным статьям КоАП РФ.
  • Нарушителям назначены штрафы от 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы России.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Полицейские в подмосковном Одинцове в рамках рейда выявили 277 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.
"Сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Одинцовскому городскому округу выявили 277 граждан из стран Средней и Центральной Азии, нарушивших миграционное законодательство", - сказала она.
Петрова отметила, что рейд проводился в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Антикриминал" на строительных объектах и предприятиях общественного питания.
"В отношении иностранцев составлено 298 административных протоколов: 269 – за нарушение режима пребывания (статья 18.8 КоАП РФ), 25 – за незаконную трудовую деятельность (статья 18.10 КоАП РФ), четыре – за уклонение от исполнения административного законодательства (часть 3 статьи 20.25 КоАП РФ)", – добавила Петрова.
Петрова добавила, что некоторые мигранты привлечены к ответственности сразу по нескольким статьям. Каждому нарушителю назначен штраф от 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы России.
"Сотрудники полиции проводят дополнительные мероприятия, направленные на установление и привлечение к ответственности лиц, незаконно привлекших мигрантов к трудовой деятельности", - заключила Петрова.
