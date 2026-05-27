Российские вузы поделились практиками исторического просвещения

Краткий пересказ от РИА ИИ Материалы проекта "Освобождение" стали важной частью просветительской деятельности российских университетов, отметили эксперты.

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Просветительские материалы, подготовленные РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в рамках проектов "Освобождение" (2023-2026 гг.), стали важной частью просветительской деятельности российских университетов в разных регионах страны. Об этом рассказали руководители вузов в ходе круглого стола в формате видеомоста Москва – Донецк – Новосибирск Белгород – ВДЦ "Орленок", который прошел в медиацентре "Россия сегодня".

Орловская область стала одним из первых регионов, которые включились в проект "Освобождение", сообщил и.о. директора Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Александр Щеголев.

"Орел и Орловская область серьезно пострадали в годы Великой Отечественной войны, город был практически полностью разрушен, и память о лишениях тех лет передается всем жителям практически с молоком матери. Выставку проекта "Освобождение" в военно-историческом музее нашего университета посетили представители органов государственной власти, Орловского краеведческого музея, ведущие историки, ректоры высших учебных заведений. Большой интерес к ней проявили все наши студенты, которых у нас обучается более семи тысяч", – рассказал он.

© РИА Новости / Виталий Белоусов И.о. директора Среднерусского института управления — филиала РАНХиГС Александр Щеголев © РИА Новости / Виталий Белоусов И.о. директора Среднерусского института управления — филиала РАНХиГС Александр Щеголев

По словам Щеголева, экспозицию в стенах университета посещают тысячи школьников, вуз также делится ее материалами с другими образовательными учреждениями региона.

Проект "Освобождение" стал частью международной повестки, связанной с методикой преподавания русского языка как иностранного, отметила проректор Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Дина Горбатова.

"Популяризация русского языка и историческое просвещение – это стороны одного и того же процесса, как в ежедневной учебной деятельности, так и в проектной работе в России и на территории зарубежных стран. Мы полагаем, что уникальный фотоархив, который стал общедоступным благодаря проекту "Освобождение", может лечь в основу мультимедийного лингвострановедческого словаря "Россия", над которым сейчас работает Институт Пушкина. Несколько тысяч российских и иностранных студентов, гостей и партнеров из стран Ближнего и Дальнего зарубежья посетили эту выставку в институте, и это очень ценно", – подчеркнула она.

По ее словам, выставка отправится в зарубежные страны вместе с послами русского языка в рамках программы "Послы русского языка в мире", которая реализуется при поддержке Минобрнауки России и при содействии Министерства иностранных дел России.

Проект "Освобождение" вызвал широкий отклик среди будущих педагогов, отметил проректор Московского городского педагогического университета Олег Закиров.

"Фотокорреспонденты Великой Отечественной войны оставили нам не только исторические свидетельства, но и замечательные произведения фотоискусства. Они вдохновляют студентов разных учебных заведений, которые не только узнают о нашем славном прошлом, но и учатся, как донести его в будущее. Это очень большой и долгосрочный эффект проекта. И мы хотели бы поработать не только с русскоязычной, но и с иноязычной его версией. Это важно для подготовки наших будущих учителей иностранных языков и для большого количества иностранных студентов, которые приезжают к нам по программе академических обменов", – рассказал он.

Проект особенно важен для жителей Калининградской области, отметила директор департамента стратегических коммуникаций Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Юлия Шкуркина.

"Наш регион – это область, Победой рожденная. Поэтому исторические фотосвидетельства, которые мы представили нашим студентам и преподавателям на выставке, имеют абсолютно уникальное значение. Каждая фотография рассказывает, с какими трудностями столкнулись первые жители Калининградской области, которые восстанавливали ее из руин. Проект очень понравился нашим студентам и преподавателям, которые проводили на выставке занятия по истории с первокурсниками. Мы все время меняем площадки, сейчас наступила хорошая погода, и экспозиция переместилась на открытые дворики, где ребята с ней знакомятся с большим интересом. Такие выставки делают историю живой, что очень важно для молодого поколения", – сообщила она.

Основные достоинства проекта "Освобождение" – его мультиформатность и модульность, заявил начальник пресс-службы Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Дмитрий Бенеманский.

"В проекте университеты обогащаются опытом музеев, школ и библиотек. Принято говорить, что, если современным школьникам и студентам рассказывать об истории привычным сухим языком, им будет не так интересно. Но такие проекты, как "Освобождение", дают нам возможность попробовать разные форматы подачи информации и взаимно обогащают всех участников. Мы можем материалы разных модулей экспозиции интегрировать в исторические и культурологические учебные курсы, использовать их в работе патриотических и исторических клубов, адаптировать под другие форматы и создавать студенческие проекты на их основе", – рассказал он.

© РИА Новости / Виталий Белоусов Начальник пресс-службы Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Дмитрий Бенеманский © РИА Новости / Виталий Белоусов Начальник пресс-службы Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Дмитрий Бенеманский

Проект вносит вклад в очень важную миссию по сохранению исторической памяти, противодействию фальсификации истории и формированию единого историко-культурного пространства России и стран Азии, подчеркнула директор Центра молодежных инициатив Белгородского государственного национального исследовательского университета Инна Кузнецова.

"Сегодня, когда наша страна постоянно сталкивается с искажением фактов истории, борется с откровенной ложью и фейками, представленные на выставках фотографии военных лет являются уникальным свидетельством. Благодаря этому проекту миллионы людей по всей нашей стране смогут увидеть лица наших героев, кровью заплативших за нашу жизнь и мирное будущее. А для прифронтового Белгорода подобный исторический проект особенно актуален и важен. Он показывает всем студентам и жителям города, что страшные события истории, к сожалению, повторяются, борьба за справедливость и правду продолжается и у нее те же герои, те же ценности и та же победа впереди", – заключила она.